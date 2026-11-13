Traditionsbetrieb im Burgenland insolvent: 66 Mitarbeiter betroffen

Die schwierige wirtschaftliche Lage in der Baubranche trifft ein weiteres Unternehmen: Über das Vermögen der Elektro Kager GesmbH mit Sitz in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wurde am Freitag, dem 13. November 2026, am Landesgericht Eisenstadt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das teilte der Gläubigerschutzverband KSV1870 mit. Das Unternehmen ist seit 1998 im Bereich Elektroinstallationen tätig und beschäftigt nach eigenen Angaben derzeit 66 Mitarbeiter.

Verbindlichkeiten in Höhe von 850.000 Euro

Laut KSV1870 belaufen sich die Verbindlichkeiten des Unternehmens auf rund 850.000 Euro. Die Angaben stammen von der Schuldnerin und konnten vom Gläubigerschutzverband bislang noch nicht überprüft werden. Als Gründe für die finanziellen Schwierigkeiten nennt das Unternehmen vor allem die angespannte wirtschaftliche Situation in der Baubranche. Geopolitische Konflikte, die Energiekrise und die damit verbundenen Preissteigerungen hätten die Betriebskosten deutlich erhöht. Auch die anhaltende Inflation habe die wirtschaftliche Lage zusätzlich belastet.

66 Mitarbeiter betroffen

Von der Insolvenz sind laut KSV1870 insgesamt 66 Beschäftigte betroffen. Das Unternehmen soll nach ersten Informationen trotz der Insolvenz weitergeführt werden. Allerdings sind Umstrukturierungen geplant. Dazu zählt laut KSV1870 auch die Schließung einzelner Teilbetriebe.Die Elektro Kager GesmbH strebt eine Sanierung an und bietet ihren Gläubigern zunächst eine Quote von 20 Prozent an. Das bedeutet, dass sie innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans insgesamt 20 Prozent ihrer anerkannten Forderungen zurückerhalten sollen. „Hierbei handelt es sich vorerst lediglich um das erste Formalangebot. Es wird nun zu prüfen sein, ob die angebotene Quote angemessen und erfüllbar ist“, erklärt Nemanja Stojanovic vom KSV1870.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2026 um 14:38 Uhr aktualisiert