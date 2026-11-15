Komplett zerstört: Carport-Brand greift auf Dachstuhl über

Großeinsatz für sieben Feuerwehren am Samstagvormittag in Eisenberg: Ein in Vollbrand stehendes Carport drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen.

Das Auto brannte komplett ab. Ein Übergreifen auf das Wohngebäude konnte noch verhindert werden.

Das Auto brannte komplett ab. Ein Übergreifen auf das Wohngebäude konnte noch verhindert werden.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften wurde am Samstagvormittag, dem 14. November 2026, zu einem Gebäudebrand der Alarmstufe B3 nach Eisenberg (Bezirk Oberwart, Burgenland) gerufen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus in letzter Minute verhindert werden.

Beim Eintreffen der Feuerwehren greifen Flammen bereits auf Dachkonstruktion über

Um 10.12 Uhr heulten die Sirenen: Neben den Feuerwehren Eisenberg, Rechnitz, Burg, Deutsch Schützen, Badersdorf und Mischendorf wurde auch die Stadtfeuerwehr Pinkafeld samt der Drohne Süd sowie eine weitere Nachbarwehr mit Rüstlöschfahrzeug (RLF), Drehleiter (DLK) und elf Einsatzkräften an den Ort des Geschehens beordert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Carport samt darin abgestelltem Auto bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zu diesem Zeitpunkt schon auf die angrenzende Dachkonstruktion übergegriffen.

Wohngebäude blieb verschont

Umgehend leiteten mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz einen umfassenden Löschangriff ein. Dank der koordinierten Zusammenarbeit der beteiligten Wehren gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf das benachbarte Wohngebäude erfolgreich abzuwenden.