Flugrettung in der Ostregion: Burgenland steigt in Finanzierung von „Christophorus 9“ ein

Wien, Niederösterreich und das Burgenland stellen die Finanzierung des Rettungshubschraubers „Christophorus 9“ auf neue Beine. Ab 2028 beteiligt sich auch das Burgenland an den Kosten. Abgerechnet wird künftig minutengenau.

Ab 2028 beteiligt sich auch das Burgenland offiziell an der Vereinbarung für den Rettungshubschrauber "Christopherus 9".

Ab 2028 beteiligt sich auch das Burgenland offiziell an der Vereinbarung für den Rettungshubschrauber "Christopherus 9".

Die Finanzierung der Wiener Flugrettung in der Ostregion wird neu geregelt. Ab 2028 beteiligt sich auch das Burgenland offiziell an einer gemeinsamen 15a-Vereinbarung mit Wien und Niederösterreich für den Rettungshubschrauber „Christophorus 9“. Darauf einigten sich Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und der niederösterreichische Landesrat Anton Kasser (ÖVP) am Rande einer Konferenz der Gesundheitslandesräte in Vorarlberg.

Kern der Einigung ist ein Wechsel bei der Kostenaufteilung

Analog zu einer bereits im August getroffenen Vereinbarung zwischen Wien und Niederösterreich soll die bisherige Pauschalabgeltung abgelöst werden. Stattdessen werden die Einsätze ab 2028 minutengenau nach Echtkosten abgerechnet. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Wiener Flugrettungsdienst rund 1.600 Flugminuten im Burgenland – künftig wird jede einzelne dieser Minuten verrechnet.

Ostregion rückt bei der Flugrettung näher zusammen und setzt auf starke Zusammenarbeit

Bei einem medizinischen Notfall dürfe es keine Rolle spielen, auf welcher Seite der Landesgrenze jemand Hilfe benötige, betonte Landeshauptmann Doskozil. Durch das Prinzip „Geld folgt der Leistung“ schaffe man nun eine verlässliche Grundlage und faire Finanzierung. Auch Stadtrat Hacker sprach von einem „starken Zeichen gelebter Zusammenarbeit“ über Bundesländergrenzen hinweg. Seitens Niederösterreichs hoben die Landesräte Anton Kasser und Eva Prischl (SPÖ) hervor, dass „Christophorus 9“ für die Notfallversorgung der gesamten Ostregion essenziell sei und die Zustimmung des Burgenlands zum neuen Kostenverteilungsschlüssel die gemeinsame Verantwortung unterstreiche.

„Christopherus 9“ seit 2011 im Einsatz

Der Wiener Rettungshubschrauber ist bereits seit 2011 im Auftrag von Wien und Niederösterreich im Einsatz und übernimmt dabei regelmäßig auch Einsätze im benachbarten Burgenland. Während der ÖAMTC den Hubschrauber samt Pilot stellt, kommen die Flugretter von der Wiener Berufsrettung sowie die Notärztinnen und Notärzte von der Berufsrettung und dem Wiener Gesundheitsverbund.