Landesweites Planquadrat: 79-Jährige versuchte Polizei mit Perücke zu täuschen

Bei einer Schwerpunktaktion am Samstag zog die Polizei im gesamten Burgenland 24 alkoholisierte oder durch Drogen beeinträchtigte Lenker aus dem Verkehr. Eine 79-jährige Wiederholungstäterin für eine kuriose Amtshandlung.

Der 79-Jährigen war bereits vor längerer Zeit der Führerschein entzogen worden. Sie war mit einer Perücke erneut ohne Lenkberechtigung unterwegs.

Der 79-Jährigen war bereits vor längerer Zeit der Führerschein entzogen worden. Sie war mit einer Perücke erneut ohne Lenkberechtigung unterwegs.

Zwischen Samstag, dem 14. November 2026, 16.00 Uhr und Sonntag, dem 15. November, 02.00 Uhr, führten insgesamt 88 Beamtinnen und Beamte der Landesverkehrsabteilung (LVA) sowie der Bezirks- und Stadtpolizeikommanden ein landesweites Planquadrat durch. Kontrolliert wurde sowohl auf Autobahnen und Schnellstraßen als auch auf dem unterrangigen Straßennetz. Der Fokus lag auf Alkohol und Drogen am Steuer, überhöhter Geschwindigkeit, Handyverstößen sowie weiteren Hauptunfallursachen.

24 Lenker unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Im Zuge des zehnstündigen Schwerpunkteinsatzes wurden rund 1.100 Fahrzeuglenker angehalten und 989 Alkomat- bzw. Alkovortests durchgeführt. Dabei stellte die Polizei 24 Beeinträchtigungen fest. Darüber hinaus verhängten die Polizisten 163 Organstrafverfügungen und erstatteten 302 sonstige Anzeigen sowie 71 Anzeigen nach Radarmessungen an die zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden.

Die Bilanz: Über 0,5 Promille: 7 Lenker (6 Männer, 1 Frau)

Über 0,8 Promille: 9 Lenker (8 Männer, 1 Frau)

Suchtmittelbeeinträchtigung: 8 Lenker (6 Männer, 2 Frauen)

20 Führerscheinabnahmen

Den traurigen Spitzenwert des Abends lieferte ein 56-jähriger Autofahrer im Bezirk Oberpullendorf: Bei ihm ergab der Test einen Alkoholwert von 1,76 Promille. Insgesamt mussten 20 Personen ihren Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgeben. Neben Alkohol- und Drogenbeeinträchtigungen waren auch massive Geschwindigkeitsübertretungen ausschlaggebend.

Kuriose Ausrede und Perücke in Stoob-Süd

Für besonderes Aufsehen sorgte ein Vorfall im Bezirk Oberpullendorf. Im Gemeindegebiet von Stoob-Süd hielten die Beamten eine 79-jährige, bereits amtsbekannte Lenkerin an, die erneut ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs war. Um bei der Kontrolle nicht erkannt zu werden, hatte sich die Frau eine Perücke aufgesetzt. Auf die Frage nach ihrem Führerschein erklärte sie den Polizisten, sie besitze keinen mehr, da sie das Dokument zerschnitten und in der Toilette hinuntergespült habe. Tatsächlich war der 79-Jährigen die Lenkberechtigung bereits vor längerer Zeit per Bescheid von der Bezirksverwaltungsbehörde entzogen worden. Sie wird erneut angezeigt.