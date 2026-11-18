Regie führt Thaddeus Strassberger, der auch das Bühnenbild entworfen hat. Vorbild für das Labyrinth sind laut Veranstalter der Palazzo Ducale im italienischen Mantua – wo die Oper spielt –, die Wasserwege Venedigs sowie Werke von Giovanni Battista Piranesi und M. C. Escher. Die Bühne besteht aus Brücken, Irrwegen und wechselnden Perspektiven. Dazu kommen Feuer, Wasser, Nebel, Video-Mapping und durchsichtige LED-Leinwände. Bewegliche Bühnenteile und einstudierte Action-Szenen sollen die düstere Stimmung der Oper verstärken.

©Arenaria GmbH / Viktor Fertsak | Schon 2017 stand Verdis „Rigoletto“ im Steinbruch St. Margarethen auf dem Spielplan – damals mit einem Bühnenbild von Philippe Arlaud. ©Arenaria GmbH / Armin Bardel | Im Sommer 2027 kehrt „Rigoletto“ in einer Neuinszenierung von Thaddeus Strassberger in den Steinbruch zurück. ©Arenaria GmbH / Armin Bardel | Gespielt wird die Oper von 14. Juli bis 22. August 2027 im Steinbruch St. Margarethen.

Gilda in Weiß, Rigoletto mit Narrenmaske

Die Kostüme stammen von Giuseppe Palella. Die Figuren am Hof tragen metallisch glänzende Gewänder in Gold, Silber und Rost, unter denen Spuren des Verfalls sichtbar werden. Gilda, die Tochter des Hofnarren Rigoletto, trägt vor allem Weiß. Rigoletto selbst zeigt nach außen die Maske des Narren, darunter abgetragene Kleidung. Die musikalische Leitung hat Valerio Galli am Pult des Piedra Festivalorchesters. Es singt der Philharmonia Chor Wien unter Walter Zeh. Die Titelrolle teilen sich Federico Longhi, Franco Vasallo und Hangsun Yoo. Intendant Daniel Serafin will die großen Werke des Repertoires in einer Form zeigen, „die weltweit einzigartig ist“. Die Oper im Steinbruch wird von Schloss Esterhazy gemeinsam mit dem Land Burgenland getragen. Bis der Vorhang im Steinbruch aufgeht, dauert es noch acht Monate – dann soll das Labyrinth Verdis Geschichte vom Hofnarren und seiner Tochter unter freiem Himmel erzählen.