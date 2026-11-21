Hackerangriff auf Hotelgruppe: Betrüger schreiben Gästen per WhatsApp
Die Hotelgruppe Falkensteiner, die auch in Stegersbach ein Hotel betreibt, ist von einem Hackerangriff betroffen. Gästedaten wurden gestohlen, Betrüger versuchen bereits per WhatsApp an Bankdaten zu kommen.
Gehackt wurde laut ORF Burgenland nicht die Hotelgruppe selbst, sondern ein externer Dienstleister. In einer E-Mail an ihre Gäste schreibt Falkensteiner, welche Daten betroffen sind: Namen, gebuchte Hotels, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie An- und Abreisetage. Zahlungsdaten seien nicht betroffen. Wie die Täter an die Daten kamen, wird noch untersucht.
Gefälschte Nachrichten im Umlauf
Mit den gestohlenen Daten verschicken die Täter bereits WhatsApp-Nachrichten. Ziel ist es, an Bank- oder Kreditkartendaten der Gäste zu kommen. „Falkensteiner fordert niemals per WhatsApp oder SMS zur Bekanntgabe von Kreditkarten- oder Bankdaten auf“, stellt die Hotelgruppe klar. Wer eine solche Nachricht bekommt, soll nicht antworten und keinesfalls auf den mitgeschickten Link klicken. Für Rückfragen ist das Kundenservice von Falkensteiner unter +43 50991111999 oder per E-Mail an info@reservations.falkensteiner.com erreichbar.
Nicht der erste Fall im Burgenland
Cyberangriffe treffen im Burgenland immer wieder Unternehmen und Einrichtungen. Laut ORF waren bereits die Burg Güssing, Burgenland Tourismus und die Labor Burgenland GmbH direkt oder indirekt betroffen. Künstliche Intelligenz verschafft Kriminellen dabei zusätzliche Möglichkeiten.
So schützt du dich
- Nicht antworten auf verdächtige WhatsApp- oder SMS-Nachrichten
- Keine Links anklicken in solchen Nachrichten
- Keine Bank- oder Kreditkartendaten per Nachricht weitergeben – Falkensteiner fragt nie danach
- Bei Fragen: Kundenservice +43 50991111999, info@reservations.falkensteiner.com