Die Hotelgruppe Falkensteiner, die auch in Stegersbach ein Hotel betreibt, ist von einem Hackerangriff betroffen. Gästedaten wurden gestohlen, Betrüger versuchen bereits per WhatsApp an Bankdaten zu kommen.

Die Daten sind gestohlen, Zahlungsdaten aber laut Falkensteiner sicher. Wer jetzt eine Nachricht mit Bitte um Bankdaten bekommt, sollte sie ignorieren.

Die Daten sind gestohlen, Zahlungsdaten aber laut Falkensteiner sicher. Wer jetzt eine Nachricht mit Bitte um Bankdaten bekommt, sollte sie ignorieren.

Gehackt wurde laut ORF Burgenland nicht die Hotelgruppe selbst, sondern ein externer Dienstleister. In einer E-Mail an ihre Gäste schreibt Falkensteiner, welche Daten betroffen sind: Namen, gebuchte Hotels, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie An- und Abreisetage. Zahlungsdaten seien nicht betroffen. Wie die Täter an die Daten kamen, wird noch untersucht.

Gefälschte Nachrichten im Umlauf

Mit den gestohlenen Daten verschicken die Täter bereits WhatsApp-Nachrichten. Ziel ist es, an Bank- oder Kreditkartendaten der Gäste zu kommen. „Falkensteiner fordert niemals per WhatsApp oder SMS zur Bekanntgabe von Kreditkarten- oder Bankdaten auf“, stellt die Hotelgruppe klar. Wer eine solche Nachricht bekommt, soll nicht antworten und keinesfalls auf den mitgeschickten Link klicken. Für Rückfragen ist das Kundenservice von Falkensteiner unter +43 50991111999 oder per E-Mail an info@reservations.falkensteiner.com erreichbar.

Nicht der erste Fall im Burgenland

Cyberangriffe treffen im Burgenland immer wieder Unternehmen und Einrichtungen. Laut ORF waren bereits die Burg Güssing, Burgenland Tourismus und die Labor Burgenland GmbH direkt oder indirekt betroffen. Künstliche Intelligenz verschafft Kriminellen dabei zusätzliche Möglichkeiten.