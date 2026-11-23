Bereits am Freitag, 20. November 2026, ist es gegen 16.55 Uhr im Bezirk Güssing (Burgenland) zu einem Unfall zwischen einem E-Scooter-Lenker und einer Fußgängerin gekommen. Letztere wurde dabei verletzt.

Wie nun erst bekannt wird, ist ein 71-jähriger Mann mit seinem E-Scooter im Bezirk Güssing Freitagnachmittag, am 20. November, am Gehsteig gefahren und ist dort mit einer 77-jährigen Fußgängerin kollidiert. Laut Polizei ist die Frau dabei gestürzt und wurde bei dem Unfall verletzt. Sie musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Güssing gebracht werden. Der E-Scooter-Fahrer wurde in weiterer Folge wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung, sowie wegen des vorschriftswidrigen Befahrens des Gehsteiges angezeigt, so die Beamten in der Aussendung abschließend.