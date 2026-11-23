Kurz vor Mitternacht – der Fall hat sich am späten Sonntagabend zwischen 23 und 0 Uhr ereignet – haben sich dreiste Diebe in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See, Burgenland) herumgetrieben und nicht weniger als 34 Christbäume gestohlen. Wie die nun Polizei berichtet, handelte es sich bei diesen um Jungbäume mit einer Länge von etwa einem Meter bis 1,20 Meter. Die Christbäume sind neben dem Haupteingang eines dortigen Geschäfts ungesichert und frei zugänglich gelagert worden. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei ermittelt.