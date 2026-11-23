Burgenländer Weihnachtshaus knackt zwei Rekorde
Zu der weihnachtlichen Vorfreude gesellt sich in Bad Tatzmannsdorf im Burgenland auch der Jubel über zwei Bestmarken.
Gleich zwei Rekorde stellt das Haus von Familie Gollnhuber aus Bad Tatzmannsdorf im Burgenland auf. Mit 776.716 Lichtern hält die Familie seit heuer den Weltrekord für „die meisten Lichter einer Outdoor-Weihnachtsbeleuchtung auf einem privaten Grundstück.“
Weihnachtsmann & Co
Außerdem sicherte sich die Familie den europaweiten Rekord für die meisten aufblasbaren Weihnachtsfiguren auf einem privaten Wohngrundstück. Insgesamt stehen 203 Figuren rund um das Haus verteilt, die größten sind bis zu neun Meter hoch.
Aufwand bei Zählung
Um die Rekorde offiziell bestätigen zu lassen, mussten die Lichter beim Aufbau von einem Elektriker kontrolliert und dokumentiert werden. Nach einer weiteren Begehung durch einen Rekordrichter, der abermals die Leuchtmittel zählte, wurde die Glanznummer bestätigt.