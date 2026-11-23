Zu der weihnachtlichen Vorfreude gesellt sich in Bad Tatzmannsdorf im Burgenland auch der Jubel über zwei Bestmarken.

Bereits von weit her ist das Weihnachtshaus zu erkennen.

Bereits von weit her ist das Weihnachtshaus zu erkennen.

Gleich zwei Rekorde stellt das Haus von Familie Gollnhuber aus Bad Tatzmannsdorf im Burgenland auf. Mit 776.716 Lichtern hält die Familie seit heuer den Weltrekord für „die meisten Lichter einer Outdoor-Weihnachtsbeleuchtung auf einem privaten Grundstück.“

©Facebook / Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf Fast 800.000 Lichter und über 200 Figuren zieren das Grundstück.

Weihnachtsmann & Co

Außerdem sicherte sich die Familie den europaweiten Rekord für die meisten aufblasbaren Weihnachtsfiguren auf einem privaten Wohngrundstück. Insgesamt stehen 203 Figuren rund um das Haus verteilt, die größten sind bis zu neun Meter hoch.

Aufwand bei Zählung

Um die Rekorde offiziell bestätigen zu lassen, mussten die Lichter beim Aufbau von einem Elektriker kontrolliert und dokumentiert werden. Nach einer weiteren Begehung durch einen Rekordrichter, der abermals die Leuchtmittel zählte, wurde die Glanznummer bestätigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2026 um 18:48 Uhr aktualisiert