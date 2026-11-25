Ein Fang der Superlative sorgt im Burgenland für Aufsehen: Berufsfischer aus Rust haben im Neusiedler See einen gewaltigen Wels mit 2,27 Metern Länge und 72 Kilogramm Gewicht aus dem Wasser gezogen.

Den außergewöhnlichen Fang machten die Brüder Alfred und Ronald Augsten beim Fischen im Neusiedler See. Der Wels übertrifft die übliche Größe seiner Art deutlich. Nach Einschätzung der Fischer dürfte das Tier mehr als 30 Jahre alt gewesen sein. Es zählt zu den beeindruckendsten Fängen der letzten Zeit.

Riesenfische im See

Ganz unbekannt sind derartige Kolosse im Neusiedler See allerdings nicht. Laut Alfred Augsten geht den Berufsfischern etwa einmal pro Jahr ein besonders großer Wels ins Netz. Dennoch sorgen die gewaltigen Ausmaße immer wieder für Staunen.

Sorge um die Zukunft

Neben dem spektakulären Fang beschäftigt die Fischer vor allem der niedrige Wasserstand des Steppensees. Sollte der Pegel weiter sinken, könnte der Salzgehalt des Wassers steigen und empfindliche Fischarten gefährden.