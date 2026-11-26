Schock in der burgenländischen Exekutive: Gegen einen erfahrenen Inspektor soll wegen des Verdachts auf den Download von Kindesmissbrauchsdarstellungen ermittelt werden, wie die "Krone" berichtet.

Gegen einen langjährigen burgenländischen Polizeibeamten sollen derzeit brisante Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sowie der eigenen Kollegen laufen. Das berichtet die „Krone“ am Donnerstag. Dem Inspektor wird demnach vorgeworfen, zwischen Mitte August und Anfang September bildliche sexualbezogene Darstellungen minderjähriger Personen aus dem Internet heruntergeladen zu haben. Der Beamte soll vorläufig vom Dienst suspendiert worden sein.

Seit mehr als 30 Jahren im Dienst

Der Fall sorgt laut „Krone“ innerhalb der burgenländischen Exekutive für großes Entsetzen. Der verdächtige Polizist stehe seit mehr als 30 Jahren im Dienst und soll bislang als unbescholten gegolten haben, mit einer tadellosen Personalakte und hohem Ansehen in der Kollegenschaft. Nach dem derzeitigen Stand der Untersuchungen soll der Inspektor die inkriminierten Dateien nicht nur privat, sondern mithilfe einer Suchmaschine mutmaßlich auch auf seinem dienstlichen Computer aufgerufen haben. Im Zuge einer Hausdurchsuchung im Wohnhaus des Bediensteten sollen Ermittler zudem weiteres Bildmaterial sowie diverse Datenträger sichergestellt haben, die nun ausgewertet werden.

Bis zu fünf Jahre Haft und möglicher Pensionsverlust

Die Staatsanwaltschaft soll wegen des Verdachts der Herstellung und des Besitzes bildlicher sexualbezogener Darstellungen minderjähriger Personen (§ 207a StGB) ermitteln. Im Falle einer Anklage und Verurteilung drohen dem Beamten ein Strafrahmen von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Darüber hinaus hätte ein Schuldspruch weitreichende dienstrechtliche Konsequenzen: Sollte das Gericht eine bedingte Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine unbedingte Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verhängen, tritt automatisch der gesetzliche Amtsverlust ein. Damit würde der langjährige Beamte auch sämtliche Ansprüche auf seinen Ruhegenuss (Pension) verlieren. Es gilt die Unschuldsvermutung.