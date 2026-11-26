Ein Balkonbrand hat in Hofkirchen im Traunkreis einen Großeinsatz ausgelöst. Das Feuer sprang in der Nacht auf Donnerstag auf den Dachstuhl eines Mehrparteienhauses über. 14 Feuerwehren rückten aus, drei Bewohner kamen ins Spital.

Mitten in der Nacht mussten Bewohner eines Mehrparteienhauses in Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land) ihre Wohnungen verlassen. Ein Feuer, das ersten Informationen zufolge auf einem Balkon ausgebrochen war, breitete sich rasch auf den Dachstuhl des Gebäudes aus. Der Brand entwickelte sich zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr. Insgesamt 14 Feuerwehren rückten an, um die Flammen zu bekämpfen.

Flammen greifen vom Balkon auf Dachstuhl über

Die ersten Einsatzkräfte wurden am Donnerstag, dem 26. November, gegen 2.19 Uhr alarmiert. Was zunächst als Balkonbrand gemeldet worden war, hatte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem ausgedehnten Feuer entwickelt. Begünstigt durch den starken Wind breiteten sich die Flammen auf einen Großteil des Dachstuhls aus. Die Feuerwehr erhöhte deshalb die Alarmstufe zunächst auf zwei und kurz darauf auf drei. Immer mehr Einsatzkräfte aus der Umgebung wurden zur Unterstützung angefordert. Schließlich standen 14 Feuerwehren im Löscheinsatz. Mit einem Großaufgebot gelang es den Einsatzkräften, die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Drei Bewohner ins Krankenhaus gebracht

Während die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfte, mussten auch die Menschen im Gebäude in Sicherheit gebracht werden. Einige Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen, andere wurden von Feuerwehrleuten ins Freie gebracht. Für drei Personen endete die Nacht im Krankenhaus. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert. Nach ersten Informationen zu folgen wurden elf Bewohner im Gemeindezentrum Hofkirchen betreut. Angesichts der winterlichen Temperaturen wurde dort kurzfristig eine Anlaufstelle eingerichtet, damit sich die Betroffenen im Warmen aufhalten konnten. Der Großeinsatz hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr. Die L1349 Thannstraße war im Bereich der Brandstelle zeitweise gesperrt beziehungsweise nur eingeschränkt passierbar.