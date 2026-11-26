Die Ermittlungen laufen aktuell auf Hochtouren, der Polizisten ist derzeit vom Dienst vorübergehend suspendiert. Laut „Kronen Zeitung“ ist der Mann seit mehreren Jahrzehnten bereits im Polizeidienst. Er soll sich Mitte August bis Anfang September dieses Jahres Bilder von sexuellem Missbrauch von Kindern heruntergeladen haben. Wie der „Kurier“ berichtet, war es das FBI, das im Zuge von Kontrollen, auf die Spur des Mannes gekommen ist. Daraufhin folgte eine Hausdurchsuchung, bei der dem Vernehmen nach belastendes Material gefunden worden sein soll. Laut der Berichte ist der Polizist geständig. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.