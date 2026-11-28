Seit Mai 2018 ist der Burgenländer Edwin Schmidt mit dem Fahrrad unterwegs. Nach einem schweren Unfall, fünf Kontinenten und 117.000 Kilometern hat der 60-Jährige nun ein weiteres großes Ziel erreicht.

117.000 Kilometer, fünf Kontinente und achteinhalb Jahre im Fahrradsattel: Im Oktober 2026 erreichte der Burgenländer Edwin Schmidt die Pyramiden von Gizeh in Ägypten. Damit schloss er seine fast vierjährige Umrundung Afrikas ab. „Nach 40.000 Kilometern durch Afrika, zum Abschluss hier vor den Pyramiden von Gizeh zu stehen, ist atemberaubend und nicht in Worte zu fassen!“, schildert der 60-Jährige.

Start im Burgenland

Begonnen hat seine Reise im Mai 2018 im Burgenland. Über die Seidenstraße führte es den studierten Techniker zunächst in Richtung China und weiter bis nach Osttimor. Bis Dezember 2022 umrundete Schmidt den Globus von West nach Ost und durchquerte dabei vier Kontinente. Als er im sizilianischen Palermo ankam, hatte er bereits 77.000 Kilometer zurückgelegt. Doch statt in seine Heimat zurückzukehren, setzte der Burgenländer mit dem Schiff nach Nordafrika über.

Schwerer Lkw-Unfall

Von Marokko aus radelte Schmidt durch Westafrika bis nach Kapstadt. Dort wurde seine Reise jedoch durch einen schweren Lkw-Unfall unterbrochen. „Der Fahrer hat die Sperrlinie ignoriert – ich wurde förmlich von der Straße gefegt“, erinnert sich der Extremradfahrer. Weiter erzählt er: „Ein Augenzeuge sagte, mein Flug durch die Lüfte war spektakulär.“

Aufgeben keine Option

Ein Jahr lang erholte sich Schmidt von dem Unfall, ehe er sich wieder in den Fahrradsattel schwang. Seine Reise setzte er genau dort fort, wo der Unfall passiert war. „Sogar vermisste Fahrradteile habe ich dort noch gefunden“, erzählt er amüsiert. Von Südafrika aus ging es über Ostafrika weiter in Richtung Ägypten. Insgesamt legte der Burgenländer auf dem afrikanischen Kontinent 40.269 Kilometer zurück.

Heimkehr im Mai 2027

Nach achteinhalb Jahren auf Reisen steht nun die letzte Etappe bevor. Über den Nahen Osten und Südeuropa soll es zurück ins Burgenland gehen. Obwohl es Schmidt nie um Rekorde ging, orientiert er sich bei seiner Route an den geografischen Kriterien von Guinness World Records für eine Weltumrundung mit dem Fahrrad. Bis zu seiner geplanten Heimkehr im Mai 2027 soll der 60-Jährige rund 120.000 Kilometer zurückgelegt haben. Das entspricht etwa dem Dreifachen des Erdumfangs.