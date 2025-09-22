Laufen ohne Barrieren: Strahlender Inklusionslauf im Grazer Augarten

Beim 5. Grazer Inklusionslauf im Augarten stand eines im Mittelpunkt: Freude am Miteinander. Bei strahlendem Sonnenschein genossen Teilnehmer aller Altersgruppen ein buntes Programm voller Sport, Musik und Spiel.

„Ein Lauf wie kein anderer“, schwärmten Teilnehmer und Besucher gleichermaßen. Denn neben dem sportlichen Erlebnis gab es ein buntes Rahmenprogramm.

Strahlender Sonnenschein, mitreißende Musik und ein unvergesslicher Tag für alle Beteiligten: So präsentierte sich der 5. Grazer Inklusionslauf im Augarten, der wieder vom Verein „Soziale Projekte Steiermark“ organisiert wurde. „Ein Lauf wie kein anderer“, schwärmten Teilnehmer und Besucher gleichermaßen. Denn neben dem sportlichen Erlebnis gab es ein buntes Rahmenprogramm: brasilianische Rhythmen von Vento Sul, eine Pantomime-Show der gehörlosen Künstlerin Mc Bee, ein inklusiver Kletterturm der Naturfreunde, eine Spiel- und Schminkecke der Kinderfreude sowie kostenloses Eis von Charly Temmel und selbstgemachten Kuchen.

©Mario Sudy

Der Weg ist das Ziel

Besondere Highlights waren die neuesten inklusiven Sportgeräte der Firma Curasan sowie der weltweit erste barrierefreie Ballon der Firma HOCHHINAUF, der für die Siegerehrung zwei Ballonfahrten bereitstellte. Um 14 Uhr startete der inklusive 1-km-Rundgang ohne Zeitnehmung. Hier waren alle Hilfsmittel erlaubt, und die Juan Carlos Marching Band sorgte für Stimmung entlang der Strecke. Im Ziel warteten selbstgestaltete Medaillen der Tageswerkstätte Ratten und prall gefüllte Zielsackerl auf die Läufer.

©Mario Sudy Viele Besucher fanden sich beim Inklusionslauf bei strahlendem Sonnenschein ein.

Attraktive Preise

Für die sportlich Ambitionierten gab es zusätzlich den 5-km-Lauf mit Zeitnehmung. Unter allen Teilnehmern wurden 15 attraktive Preise verlost. Darunter Ballonfahrten, Gutscheine und ein Aufenthalt für zwei Personen im Radkersburger Hof.