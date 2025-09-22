BORG Dreierschützengasse: Eltern wollen Schutz für traumatisierte Kinder

Zwei Wochen nach dem Schulstart am BORG Dreierschützengasse eskaliert die Kritik betroffener Eltern. Sie werfen der Schulleitung Vertuschung, mangelnde Fürsorge und sogar Retraumatisierung der Schüler vor.

Nach dem Amoklauf vom 10. Juni, bei dem neun Schüler und eine Lehrerin ihr Leben verloren, war der Schulbeginn von Sorgen und Unsicherheit begleitet.

Zwei Wochen nach dem Schulstart am BORG Dreierschützengasse wächst der Unmut unter betroffenen Eltern. Sie sprechen von „untragbaren Zuständen“ und rufen daher für Donnerstag, den 25. September, um 18 Uhr zu einer friedlichen Kundgebung vor der Schule auf.

„Die Warnungen wurden ignoriert“

Eltern hatten bereits im Sommer gewarnt, die Rückkehr in das Gebäude könne psychisch und organisatorisch gefährlich sein. Nun fühlen sie sich bestätigt. „Seit Schulstart erleben unsere Kinder Zustände, die niemand verantworten dürfte. Während offizielle Stellen von Normalität sprechen, erleben die Betroffenen das Gegenteil", heißt es in der Einladung zur Kundgebung.

Vorwürfe von Vertuschung bis Retraumatisierung

Die Eltern dokumentieren eine Reihe schwerwiegender Vorfälle:

Suizidversuch : Am 11. September versuchte ein Schüler, sich vom Schuldach zu stürzen. Nur ein Feuerwehreinsatz verhinderte Schlimmeres. Laut Eltern sei der Vorfall von der Schulleitung vertuscht worden.

: Am 11. September versuchte ein Schüler, sich vom Schuldach zu stürzen. Nur ein Feuerwehreinsatz verhinderte Schlimmeres. Laut Eltern sei der Vorfall von der Schulleitung vertuscht worden. Baumängel und Sperrung : Am 13. September stellte die Feuerwehr illegale Rigipswände ohne Genehmigung fest und sperrte Teile des Gebäudes. Offiziell hieß es, die Sperre sei auf Elternbeschwerden zurückzuführen – laut Eltern eine Falschdarstellung.

: Am 13. September stellte die Feuerwehr illegale Rigipswände ohne Genehmigung fest und sperrte Teile des Gebäudes. Offiziell hieß es, die Sperre sei auf Elternbeschwerden zurückzuführen – laut Eltern eine Falschdarstellung. Retraumatisierung : Mehrere Schüler kollabierten im Physiksaal – demselben Raum, in dem sie den Amoklauf erlebt hatten. Zudem sei ein Schüler mit Maske durch die Gänge gelaufen, was bei Betroffenen Panik auslöste.

: Mehrere Schüler kollabierten im Physiksaal – demselben Raum, in dem sie den Amoklauf erlebt hatten. Zudem sei ein Schüler mit Maske durch die Gänge gelaufen, was bei Betroffenen Panik auslöste. Druck und Überwachung: Kritische Schülervertreter würden gemobbt, Eltern berichteten von Einschüchterungen. Sogar beim Jausenkauf vor dem Supermarkt sollen Kinder kontrolliert und bedroht worden sein.

Die Eltern werfen den Verantwortlichen vor, traumatisierte Jugendliche nicht zu schützen, sondern systematisch zu belasten. „Das System missbraucht Kinder, die eigentlich Unterstützung bräuchten“, so ein Sprecher.

Forderungen der Eltern

Die Kundgebung steht unter dem Motto „Echte Unterstützung statt Durchhalteparolen“. Konkret verlangen die Eltern:

sofortige traumasensible Maßnahmen,

echte Mitsprache für betroffene Familien,

transparente Kommunikation statt Vertuschung,

langfristige Betreuung und Sicherheit für die Schüler.

„Viele haben Angst – wir nicht mehr“

Besonders eindrücklich: Auch Familien, die beim Amoklauf im Juni ihre Kinder verloren haben, unterstützen den Protest. „Wenn selbst diese Eltern weiterkämpfen, zeigt das, wie ernst die Lage ist“, betont eine Mutter. Zugleich verweisen die Organisatoren darauf, dass viele Eltern aus Angst um ihre Kinder schweigen. „Gerade das zeigt, wie dringend Veränderungen notwendig sind.“

Was: Friedliche Kundgebung „Sofortiger Handlungsbedarf: Untragbare Zustände beenden“

Friedliche Kundgebung „Sofortiger Handlungsbedarf: Untragbare Zustände beenden“ Wann: Donnerstag, 25. September 2025, 18:00 Uhr

Donnerstag, 25. September 2025, 18:00 Uhr Wo: Vor der Einfahrt BORG Dreierschützengasse 15, 8020 Graz

Vor der Einfahrt BORG Dreierschützengasse 15, 8020 Graz Dauer: ca. 1 Stunde

ca. 1 Stunde Teilnehmer: Rund zehn Eltern und Unterstützer

Hintergrund

Am 10. Juni 2025 ereignete sich am BORG Dreierschützengasse ein Amoklauf, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen. Seit dem Schulstart am 8. September häufen sich Berichte über Vorfälle, die das Vertrauen in die Schulleitung und Behörden erschüttern. Eine 9-seitige Dokumentation mit Zeugenaussagen und Sachverhaltsdarstellungen wurde bereits an die Staatsanwaltschaft übermittelt. „Jeder weitere Tag ist ein Tag zu viel“, fassen die Eltern ihre Botschaft zusammen.