KPÖ Graz legt offen: So werden die Klubförderungen eingesetzt

Die KPÖ zeigt erneut, wie sie mit der jährlichen Klubförderung umgeht: Von insgesamt 223.807,56 Euro, die der Gemeinderatsklub zwischen September 2024 und August 2025 erhielt, wurden 40% direkt an die Bevölkerung zurückgegeben.

Transparenz bei der Klubförderung: 40 Prozent der Mittel gingen direkt an die Bevölkerung, weitere Gelder flossen in Aktionen wie „Wildblumen für alle“. Auch der neu aufgelegte Sozialratgeber, im Dezember von Bürgermeisterin Elke Kahr, Klubobfrau Sahar Mohsenzada und Stadtrat Robert Krotzer präsentiert, wurde aus Klubfördermitteln finanziert.

Transparenz bei der Klubförderung: 40 Prozent der Mittel gingen direkt an die Bevölkerung, weitere Gelder flossen in Aktionen wie „Wildblumen für alle“. Auch der neu aufgelegte Sozialratgeber, im Dezember von Bürgermeisterin Elke Kahr, Klubobfrau Sahar Mohsenzada und Stadtrat Robert Krotzer präsentiert, wurde aus Klubfördermitteln finanziert.

2013 wurde die Förderung für die Parteien und Gemeinderatsklubs im Grazer Rathaus um 50 Prozent von damals 1,5 Millionen auf 2,3 Millionen Euro pro Jahr erhöht, gegen die Stimmen von KPÖ, Grünen und Piratenpartei. Da das Land die Parteienförderung kurz darauf bei 5,45 Euro pro Wahlberechtigten deckelte, entschied sich das Rathaus für einen anderen Weg: Ein Teil der Parteienförderung wurde einfach in Klubförderung umgewandelt. Seither legt die KPÖ jedes Jahr ihre Bücher offen und gibt die zusätzlichen Gelder an die Bevölkerung zurück. Auf Initiative der KPÖ wurde die Klubförderung in den Jahren 2022, 2023 und 2024 wieder um jeweils zehn Prozent gekürzt.

Direkte Hilfe und Spenden

39.910,64 Euro flossen als Unterstützungsleistungen an 190 Personen und Familien in sozialen Notlagen. Weitere 6.336,24 Euro gingen als Spenden an 24 Schulen, Vereine und Initiativen im Gesundheits-, Sozial- und Kulturbereich. Mit 12.900 Euro wurde die Aktion „Wildblumen für alle!“ umgesetzt, dabei verschenkte die KPÖ 2.500 Blumenkisterl an Grazer. Auch der neu aufgelegte Sozialratgeber wurde mit Klubfördermitteln finanziert. Die Herstellungskosten beliefen sich auf 14.067,85 Euro, das Nachschlagewerk kann weiterhin kostenlos beim Gemeinderatsklub bestellt werden. Insgesamt gingen so 73.214,73 Euro zurück an die Bevölkerung.

©KPÖ Graz KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada zeigt auf, wie die Klubförderungen eingesetzt werden.

Rest für Klubarbeit

Die restlichen 112.081,21 Euro deckten Ausgaben für Information, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsmaterialien und Klausuren. Damit wurden die politischen Aktivitäten des Klubs ermöglicht, ohne dabei auf Eigenwerbung zu setzen. KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada betont: „Seit 2014 haben wir über 1,2 Millionen Euro an Unterstützung ausbezahlt. Statt das Geld in Werbung zu stecken, helfen wir Menschen in Not, Schulen und Projekten. Das ist für uns Transparenz, soziale Verantwortung und Solidarität.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 09:58 Uhr aktualisiert