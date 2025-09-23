44-Millionen-Projekt: BORG und HAK Monsberger werden modernisiert

Der Bundesschulstandort Monsbergergasse in Graz wird für 44 Mio. Euro modernisiert und erweitert. Geplant sind mehr Klassenräume, helle Gemeinschaftsflächen, nachhaltiger Holzbau sowie ein neuer Schulpark mit Lehrgarten.

Für die Sanierung der BORG und HAK Monsberger werden rund 44 Millionen Euro in die Hand genommen.

Für die Sanierung der BORG und HAK Monsberger werden rund 44 Millionen Euro in die Hand genommen.

Das in den 1980er Jahren errichtete Gebäude, in dem rund 1.500 Schüler des BORG sowie der HAK/HAS mit Medienschwerpunkt unterrichtet werden, braucht eine dringende Sanierung. Nun investiert die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) 44 Millionen Euro in die Modernisierung und Aufstockung. Ziel ist es, den Eingriff in die bestehende Bausubstanz so gering wie möglich zu halten. „Der Erhalt bestehender Bausubstanz ist hinsichtlich Nachhaltigkeit einer der wichtigsten Ansätze, die wir bei der BIG verfolgen“, erklärt Geschäftsführer Gerald Beck in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Auch Gebäude ohne Denkmalschutz würden so nachhaltig weiterentwickelt.

Wettbewerb entschieden

Nach einem Partizipationsprozess mit der Bildungsdirektion Steiermark, bei dem Wünsche der Schulgemeinschaft einflossen, wurde ein Realisierungswettbewerb ausgeschrieben. Unter 25 Einreichungen setzte sich das Grazer Architekturbüro Tritthart + Herbst durch. Die Siegerpläne sehen helle Räume mit viel natürlichem Licht, eine großzügige Aula, neue Gemeinschaftsflächen sowie zusätzliche Klassenräume vor. Das Atrium wird zu einem lichtdurchfluteten Innenbereich mit Sitzstufen umgestaltet, das Dach erhält einen teilüberdachten Freiraum.

Mehr Grünflächen für den Schulalltag

Auch das Außengelände wird neu gestaltet: Rund um das Gebäude entstehen erweiterte Grünflächen mit hoher Aufenthaltsqualität. Geplant sind flexible Bereiche sowie ein Lehrgarten mit Nasch-, Kräuter- und Sensorikzonen, ein naturnaher Schulpark, der Lernen und Freizeit verbindet.