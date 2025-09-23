Nach Zirngast-Wechsel: Christopher Fröch neu im Grazer Gemeinderat

Nach dem Wechsel von Max Zirngast zur KPÖ NÖ rückt Christopher Fröch in den Gemeinderat nach. Mit seiner Erfahrung in Gesundheitsförderung und Stadtteilarbeit will er die sozial- und gesundheitspolitischen Schwerpunkte stärken.

In der Gemeinderatssitzung am 18. September 2025 verabschiedete sich Max Zirngast aus der Grazer Politik. Er übernimmt ab sofort die Funktion des Landesgeschäftsführers der KPÖ Niederösterreich. Spannend wurde es rund um die Frage, wer ihm nachfolgen werde. Jetzt ist klar: Christopher Fröch rückt als neuer KPÖ-Gemeinderat in Graz nach und hat bereits große Pläne: Künftig möchte er die gesundheits- und sozialpolitischen Schwerpunkte der Partei weiter ausbauen.

Erfahrung aus Pandemie und Stadtteilarbeit

Seit 2017 arbeitet Fröch im Büro von Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, seit 2021 als Büroleiter und Ansprechpartner für die Gesundheitsdrehscheibe. Besonders prägend war für ihn die intensive Arbeit während der Corona-Pandemie: „Offenheit, Transparenz und das Gespräch mit allen zu suchen, ist mir seit damals besonders wichtig geblieben – nur durchs Reden können Fragen beantwortet werden“, sagt Fröch.

Aufgabenverteilung in der KPÖ

Die Nachbesetzung bringt auch Veränderungen in den Ausschüssen: Zirngasts Sitz im Stadtplanungsausschuss übernimmt Bauingenieur Nenad Savić. Zudem folgt die KPÖ-Finanzsprecherin Daniela Gamsjäger-Katzensteiner Zirngast als stellvertretende Klubobfrau nach.

Zur Person Christopher Fröch

Fröch wurde 1985 in Innsbruck geboren und wuchs in Kärnten auf. Er studierte Gesundheit und Pflegewissenschaften (Bachelor) sowie Wissensmanagement (Master, FH Burgenland) und absolvierte 2023 zusätzlich einen Masterlehrgang in Public Health. Beruflich startete er im Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau, arbeitete später in der Gesundheitsförderung im Stadtteil Grünanger, beim Friedensbüro und bei Jukus, wo er die Stadtteilarbeit in Floßlend mitgestaltete. Neben seiner politischen Arbeit bleibt Fröch sportlich, vor allem beim Fußballspielen. Privat erwartet ihn im November eine große Veränderung: Gemeinsam mit seiner Partnerin freut er sich auf das zweite gemeinsame Kind. Mit den beiden Kindern seiner Lebensgefährtin wächst die Familie zeitweise auf sechs Mitglieder. „Das ist nicht nur viel Trubel, sondern auch viel Herzlichkeit“, sagt er. Fröch wird in der kommenden Gemeinderatssitzung am 17. Oktober angelobt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 11:01 Uhr aktualisiert