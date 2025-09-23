Mit 93% gewählt: Bernhard Bauer neuer Obmann des Grazer Wirtschaftsbund

Mit 93,05 Prozent der Stimmen ist der Grazer Unternehmer Bernhard Bauer zum neuen Obmann des Wirtschaftsbundes Graz gewählt worden. Er folgt auf Daniela Gmeinbauer, die nach 13 Jahren an der Spitze des Bundes das Amt zurücklegte.

Bernhard Bauer bedankt sich bei den Mitgliedern für das Vertrauen und will die Unternehmenskultur in Graz stärken.

73 Stimmberechtigte sprachen Bauer ihr Vertrauen aus. Neben ihm wurden zehn Stellvertreter bestellt, darunter Werner Aschenbrenner, Marcel Berghofer, Philipp Hochstrasser, Anita Höller, Martina Kaufmann, Simon Lackner, Jim Lefebre, Vanessa Legenstein und Achim Wippel.

Fahrplan

Bauer kündigte in seiner Antrittsrede an, die Wirtschaftskraft wieder in den Mittelpunkt zu stellen. „Ich möchte Aufbruch statt Stillstand. Wir brauchen Leuchtturmprojekte, um die Menschen in die Stadt zu bringen. Graz ist wohl die einzige Stadt Europas, die ihr Flussufer nicht nutzt, daher braucht es eine Belebung der Mur. „Weitere Schwerpunkte sieht Bauer im Bürokratieabbau, einer serviceorientierten Verwaltung und in der Stärkung der Unternehmerkultur. Ziel sei eine wirtschaftsorientierte Stadtpolitik: „Es ist an der Zeit, dass Graz einen klaren Fokus auf die Wirtschaft legt.“

Abschied

Seine Vorgängerin Daniela Gmeinbauer war 2012 als erste Frau an die Spitze des Grazer Wirtschaftsbundes gewählt worden. „Die Entscheidung, das Zepter weiterzugeben, ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich freue mich, die Verantwortung an Bernhard Bauer zu übergeben“, betonte sie in ihrer Abschiedsrede.