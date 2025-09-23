Stadtteilzentrum Triester feierte sein 15-jähriges Jubiläum

Mit einem Fest vor der Pfarre St. Johannes feierte das Stadtteilzentrum Triester sein 15-jähriges Bestehen. Bürgermeisterin Elke Kahr und zahlreiche Gäste würdigten die Einrichtung als wichtigen Anlaufpunkt für alle Generationen.

Bürgermeisterin Elke Kahr (2. v. l.) und Stadtteilzentrumsleiterin Elisabeth Hufnagl (3. v. l.) feierten mit zahlreichen Gästen 15-Jahr-Jubiläum. Bezirksvorsteher Michael Rothe (l.) und GR Georg Topf (2. v. r.), der auch Anrainer ist, feierten mit. Gregor Jank (3. v. r.), der heute in Wien lebt kam extra angereist. Silvia Roßmann (r.) genoss die gute Stimmung.

Die Gründung war nicht selbstverständlich, denn aus einer anfänglichen Idee ist das Stadtteilzentrum mittlerweile zu einer Institution geworden. Möglich wurde das durch das Engagement vieler Menschen, allen voran Elisabeth Hufnagl, die seit Beginn mit viel Herzblut für die Anliegen der Bewohner da ist. Unterstützt von Gregor Jank und auf Initiative von Elke Kahr wurde das Zentrum zu einer fixen Größe im Stadtteil.

Hilfe im Alltag

Ob bei Schulproblemen, Mietrechtsfragen, medizinischer Unterstützung oder Formularen, das Team rund um Hufnagl hat schon unzähligen Menschen geholfen. Besonders erfolgreich ist der Lerntreff unter Leitung von Silvia Roßmann, der Schülerinnen und Schüler individuell unterstützt. Für Senioren gibt es das „Café digital“, wo Fragen zu Computer, Internet und sozialen Medien beantwortet werden. Mit Projekten wie der Dornschneider Wiese und dem Park mit Trinkbrunnen und Rückzugsort für Jugendliche wurde ein Platz geschaffen, der Begegnung fördert. „Was jetzt noch fehlt, sind Fitnessgeräte, dafür wollen wir einen Spendenaufruf starten“, so Hufnagl.

Dank und Ausblick

Bürgermeisterin Kahr betonte die enorme Bedeutung von Stadtteilzentren: „Sie verbessern die Lebensqualität und schaffen Orte der Begegnung.“ Die Arbeit in Triester wird vom Bezirksrat, dem Friedensbüro und vielen Ehrenamtlichen getragen. Für Hufnagl ist es die größte Bestätigung, „wenn die Menschen ein Stück glücklicher sind“. Langsam denkt sie jedoch ans Leisertreten: „Irgendwann möchte ich übergeben.“

