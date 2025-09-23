Spatenstich: HORNBACH baut dritten Markt in der Steiermark

Mit einem feierlichen Spatenstich hat HORNBACH den Bau seines neuen Bau- und Gartenmarkts in Graz gestartet. Auf einer Fläche von 15.000 m² entsteht bis Herbst 2026 ein moderner Standort mit rund 110 neuen Arbeitsplätzen.

„Mit dem neuen Markt in Graz setzen wir unseren Wachstumskurs fort. Unser Ziel ist es, Kundinnen und Kunden noch mehr Nähe, Auswahl und Service zu bieten“, sagte Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG. Erst vor wenigen Wochen eröffnete das Unternehmen in Eisenstadt seinen 15. Markt in Österreich. Nach Seiersberg und Leoben ist es in der Steiermark bereits der dritte Markt des Unternehmens.

Signal für Wirtschaft und Region

Für Peter Eberdorfer, Geschäftsführer von HORNBACH Österreich, ist der neue Standort ein klares Bekenntnis: „Mehr als 100 neue Arbeitsplätze entstehen. Gleichzeitig setzen wir ein starkes Signal für Investitionen in die Zukunft.“ Auch Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark, betonte: „Solche Projekte sichern Arbeitsplätze und Lehrstellen und stärken den Wirtschaftsstandort Steiermark nachhaltig.“ Beim Bau liegt der Fokus auf einem umfassenden Grünraum- und Energiekonzept. Geplant sind eine Photovoltaikanlage, eine moderne Wärmepumpe sowie die Nutzung von Regenwasser. Damit soll der Markt ressourcenschonend betrieben werden und als zukunftsweisendes Modell für nachhaltiges Bauen gelten.

Stadtpolitik begrüßt Projekt

Auch von Seiten der Stadt Graz kommt Zustimmung. Wirtschafts- und Kulturstadtrat Günter Riegler hob hervor: „Besonders erfreulich ist, dass HORNBACH mit diesem Projekt Nachhaltigkeit, Wirtschaft und regionalen Mehrwert verbindet. Das stärkt Graz und die gesamte Region.“