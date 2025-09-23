Mit dem Lastenrad „FRiTZi bringt’s“ kommen Informationen und Beratung direkt zu den Frauen in Graz. Ob rechtliche Fragen, Kinderbetreuung, Gesundheit oder Bildung - das Projekt bietet niederschwellige Unterstützung.

Mit einem auffälligen Lastenrad bringt das Frauenreferat der Stadt Graz Informationen und Beratung direkt zu den Frauen in die Stadt. Die Initiative „FRiTZi bringt’s“ geht nun in die Saison 2025 und zeigt erneut, wie niedrigschwellige Beratung vor Ort ankommt. Auf Initiative von Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr wurde das Projekt 2022 ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, Frauen in ihrem Wohn- und Lebensumfeld über nützliche Hilfsangebote, Einrichtungen und Anlaufstellen informieren – von rechtlichen Fragen über Kinderbetreuung bis hin zu Gesundheits- und Bildungsangeboten.

©Graz/Foto Fischer Beratung und Infos für Frauen: FRiTZi bringt’s kommt in Parks, Einkaufszentren und auf öffentliche Plätze.

Erkennen, wo der Schuh drückt

Heute machte das Beratungs- und Inforad Station am Tummelplatz. Bürgermeisterin Kahr erklärte: „Bei unseren FRiTZi-Terminen sehen wir, welche Themen besonders interessieren, wo der Schuh am meisten drückt und wo zusätzlicher Informationsbedarf besteht.“

Blick auf die Zahlen

Die Gespräche spiegeln aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wider: So stehen Pension und soziale Unterstützung mit je 14 % der Anfragen an erster Stelle, gefolgt von Gesundheit (12 %), Kinderbetreuung (11 %) und Bildung (9 %). Rechtliche Themen wie Scheidung, Unterhalt und Besuchsrecht machen 9 % der Beratungen aus, Fragen zu Arbeit und Einkommen 5 %. Finanzielle Unterstützung bleibt dabei ein zentrales Anliegen – von Seniorinnen über Alleinerziehende bis hin zu Frauen mit Behinderung. Auch die angespannte Lage bei Kinderbetreuungsplätzen beschäftigt viele Familien. Teilzeitarbeit ist für viele nicht Wahl, sondern Notwendigkeit.

©Graz/Foto Fischer Das FRiTZi bringt’s-Inforad hat zahlreiche Broschüren mit an Bord.

Gesundheit, Bildung und Prävention

Seniorinnen profitieren besonders von der Möglichkeit, einfach einmal gehört zu werden. Neben Altersarmut stehen auch betreutes Wohnen und Gesundheit im Fokus. Bildungsthemen sind ebenfalls gefragt: Deutschkurse, Weiterbildungen, Umschulungen oder frauenspezifische Angebote stoßen auf großes Interesse. Jugendliche werden durch Materialien wie „Luisa ist da“, „Das Mädchen im Netz“ oder das „Sexfragen-Hefterl“ erreicht. Alarmgeräte werden von Mädchen besonders gern mitgenommen – Prävention und Empowerment stehen hier im Vordergrund. Gewalt wird selten offen thematisiert, doch die Nachfrage nach Informationsmaterialien zeigt: Graz verfügt über ein starkes Netzwerk an Hilfsorganisationen.

Über 50 Einsätze in der Stadt

Bis Mitte Oktober wird „FRiTZi“ über 50 Mal an 31 Standorten unterwegs sein und voraussichtlich rund 1.800 Personen erreichen. Stationen sind u. a. der Oeverseepark, Volksgarten, Augarten, Abenteuerspielplatz Afritschgarten, Spielplatz Hilmteich, Bauernmärkte sowie vor der ÖGK und dem LKH Graz Nord. Auch zu Siedlungsfesten wie dem Margerl-Grätzelfest oder dem Grieskram-Fest ist das Projekt eingeladen.

Wertvolle Gespräche

Mit Stand 11. September konnten bereits über 1.300 Personen erreicht und rund 500 Gespräche geführt werden. Viele Besucherinnen kommen wieder – aus kurzen Fragen entstehen oft lange, wertvolle Gespräche. Bürgermeisterin Kahr zieht ein positives Fazit: „Dass unser FRiTZi-Projekt so gut angenommen wird, zeigt, dass persönliche Beratung und Austausch von Frau zu Frau nach wie vor gefragt sind. Ich danke unserem Team für die zahlreichen Tipps, praktischen Hilfestellungen und die vielen wertvollen Gespräche.“ Weitere Informationen und Broschüren des Referats Frauen & Gleichstellung gibt es auf graz.at/frauen unter der Rubrik „Broschüren-Bestellservice“.