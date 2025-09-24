Buongiorno: Italiens Botschafter erstmals zu Gast in Graz

Am Dienstag, dem 23. September 2025, war es so weit: Giovanni Pugliese, seit Februar 2024 Botschafter Italiens in Österreich, kam zu seinem ersten offiziellen Besuch nach Graz. Begleitet wurde er von seinem Stellvertreter, Botschaftsrat Gabriele De Stefano. Empfangen wurden die Gäste von Bürgermeisterin Elke Kahr und Honorarkonsul Bernhard Kügler. Bei einer Stadtführung zeigte sich Pugliese beeindruckt von der Architektur. Besonders die Einflüsse italienischer Baumeister entgingen ihm nicht. Sein Fazit fiel positiv aus: „Mir gefällt es hier sehr gut. Ich werde gerne wiederkommen.“

Italienische Community in Graz

Rund 4.000 Italiener leben in Graz. Botschafter Pugliese betonte: „Es handelt sich dabei um Qualitätspräsenz, denn viele von ihnen sind in Wissenschaft und Forschung tätig, dafür finden sie hier ein gutes Ambiente vor.“ Damit verwies er auf die enge Verbindung zwischen den beiden Ländern. Auch Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) hob die freundschaftlichen Beziehungen hervor. Sie erinnerte an die Partnerschaft mit Triest, eine der ältesten Partnerstädte von Graz: „Wir haben vor zwei Jahren ein sehr herzliches 50-Jahr-Jubiläum hier in Graz gefeiert – in der Triesterstraße.“

Eintrag ins Goldene Buch

Zum Abschluss seines Besuches setzte der Botschafter eine lange Tradition fort: Er trug sich ins Goldene Buch der Stadt Graz ein. Danach ging es für die Delegation zurück nach Wien, wo die italienische Botschaft seit 1908 im Palais Metternich am Rennweg 27 untergebracht ist.