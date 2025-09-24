Grazer ÖVP schießt gegen Bürgermeisterin Kahr und Vize Schwentner

Mit spitzzüngigen Plakaten attackiert die Grazer ÖVP Bürgermeisterin Kahr und Vize Schwentner und bringt damit schon jetzt Schwung in die Debatte vor der Graz-Wahl 2026.

In der ganzen Stadt, wie beispielsweise am Nikolaiplatz, hängen seit Montag, dem 22. September 2025, neue Plakate der Grazer Volkspartei. Darauf steht in großen Lettern, was viele Autofahrer wohl ärgern soll: „Verkehrschaos. Parkplatzraub. Baustellenflut.“ Darunter ein weißer Zettel mit der Aufschrift: „Sorry, aber wir können‘s nicht besser“ – unterschrieben mit „Elke K.“ und „Judith S.“.

©Screenshot: Reddit/AngrySenfglas Die ÖVP-Plakate nehmen Bürgermeisterin Elke Kahr und Vize Judith Schwentner ins Visier.

Kritik an Rathausspitze

Die Botschaft ist klar: Gemeint sind Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) und Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grünen). Beide werden von der ÖVP direkt für die Situation im Grazer Verkehr verantwortlich gemacht. Für Gesprächsstoff sorgen die Plakate jedenfalls – in sozialen Netzwerken wird seit Tagen diskutiert.

©MM/KK Die ÖVP-Plakate nehmen Bürgermeisterin Elke Kahr und Vize Judith Schwentner ins Visier.

„Kein Wahlkampf“

Laut der „Kleinen Zeitung“ stellt die Grazer ÖVP klar, dass es sich bei der Aktion nicht um den Startschuss für den Wahlkampf handle. Vielmehr sollten die Plakate mit dem Schulheft-Zettel bildlich zum Schulbeginn passen und gleichzeitig Kritik an der Rathauskoalition transportieren – mit einem Schuss Augenzwinkern.

Wahl 2026 wirft Schatten voraus

Auch wenn offiziell von Wahlkampf keine Rede ist: Alle Parteien bereiten sich längst auf die nächste Graz-Wahl vor. Diese ist regulär im Herbst 2026 angesetzt. Bei der FPÖ tritt René Apfelknab an, Finanzreferent der Blauen in Graz. Die ÖVP wiederum stellt sich personell neu auf: Stadtrat Günter Riegler hört Ende Oktober auf, seine Nachfolgerin wird Claudia Unger, bisher Leiterin des Volkskundemuseums.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 10:29 Uhr aktualisiert