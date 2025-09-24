Schauspielhaus Graz trauert um Kammerschauspieler Ernst Prassel (78)

Das Schauspielhaus Graz trauert um Kammerschauspieler Ernst Prassel. Der Publikumsliebling, der von 1972 bis 2008 das Haus prägte, ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Das Schauspielhaus Graz trauert um einen Grazer Publikumsliebling: Kammerschauspieler Ernst Prassel ist im Alter von 78 Jahren verstorben, informierte das Schauspielhaus am Mittwoch und bestätigte damit eine Meldung der „Kleinen Zeitung“. Der vielseitige Mime hat von 1972 bis 2008 am Schauspielhaus gewirkt. Als untreuer Giovanni in Dario Fos und Franca Rames „Offene Zweierbeziehung“ hat er steirische Theatergeschichte geschrieben, betonte das Schauspielhaus.

Ernst Prassel prägte Graz mit Wärme, Witz und Hingabe

„Über drei Jahrzehnte war er eine der prägenden Stimmen und Gesichter unseres Hauses, ein Schauspieler von unvergleichlicher Wärme, Witz und Hingabe“, würdigte das Schauspielhaus den Verstorbenen. Insbesondere wurde seine Rolle in dem Zweipersonenstück „Offene Zweierbeziehung“ hervorgehoben. Was als kleine Inszenierung auf der Probebühne des Grazer Schauspielhauses begann, wurde zu einem absoluten Dauerbrenner und endete erst nach 15 Jahren und 338 Vorstellungen mit Prassel in einer der beiden Hauptrollen.

Von Wien nach Graz: Der Weg des Kammerschauspielers Prassel

Prassel wurde 1947 in Wien geboren. Nach der mit Auszeichnung abgeschlossenen Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar und ersten Engagements in Wien wechselte er 1972 an das Schauspielhaus Graz. Neben der Tätigkeit am Schauspielhaus und immer wieder auch am Opernhaus war er jahrelang Mitglied des Grazer Kabarettensembles „Die Gal(l)eristen“. Gastspiele und Tourneen führten ihn u. a. durch England, Deutschland, Holland und Fernost, zudem wirkte er in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen und Rundfunkarbeiten mit. 2007 wurde Prassel zum Kammerschauspieler ernannt. (APA/red. 24.9.2025)