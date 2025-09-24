Ab dem 3. Oktober 2025 gibt es in Graz ein neues Angebot für Schüler. Im Lernnetz-Café in der Lagergasse 98a erhalten Jugendliche jeden Freitag gratis Nachhilfe in Mathematik und Deutsch.

Gratis Nachhilfe für Grazer Schüler! Das neue Lernnetz-Café bietet jeden Freitag Hilfe in Mathe und Deutsch, ohne Anmeldung und völlig kostenlos.

Laut einer Studie der Arbeiterkammer braucht jedes dritte Kind Nachhilfe, doch viele Familien können sich diese nicht leisten. Genau hier setzt das neue Lernnetz-Café an. Ab 3. Oktober öffnet es jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr im Volkshaus Graz (Karl-Drews-Club) seine Türen.

Kostenlos, offen und ohne Anmeldung

Das Angebot richtet sich an Schüler ab 13 Jahren. Unterstützt wird in den Fächern Mathematik und Deutsch. „Bei uns wird das gemeinsame Lernen auf Augenhöhe in den Vordergrund gestellt. So können wir uns gegenseitig helfen und nehmen es selbst in die Hand, wenn Lernangebote nicht auf unsere Bedürfnisse, sondern auf Profit ausgerichtet sind“, erklärt Mitorganisator Linus Jarke.

Lernen und Freizeit verbinden

Nachhilfe bedeutet im Lernnetz-Café nicht nur Pauken: „In unserem Lernnetz-Café bieten wir einen Lernraum und Unterstützung beim Schulstoff an. Und das alles kostenlos und ohne Anmeldung. Nach erledigter Hausübung kann man dann auch noch die Zeit am Fußballplatz nebenan oder mit anderen Spielen verbringen“, so Jarke weiter.

Bereits im Frühjahr erfolgreich

Schon im Frühjahr hatten die Jungen Linken kostenlose Lerntage für Maturant:innen organisiert. Mit dem Lernnetz-Café wird das Projekt nun ausgeweitet und findet regelmäßig statt.