Benutzte Spritzen auf Spielplätzen: KFG-Stadträtin schlägt Alarm

Immer mehr Spritzen auf öffentlichen Toiletten und sogar Spielplätzen in Graz sorgen für Entsetzen. KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher fordert Konsequenzen und warnt vor einer Gefahr für Kinder und Reinigungskräfte.

In Graz häufen sich in öffentlichen Toiletten dieses Bild: frisch benutzte Spritzen, die achtlos am Boden liegen. „Es ist schon schlimm genug, dass es überhaupt Spritzenentsorgungsboxen braucht. Doch wenn diese dann nicht genutzt werden, ist das eine Katastrophe!“, zeigt sich KFG-Stadträtin Claudia Schönbacher entsetzt. Reinigungskräfte der GBG müssten täglich mit diesem Risiko arbeiten. Für sie fordert Schönbacher zumindest eine Gefahrenzulage.

Öffentliche Toiletten unzumutbar

Die Schäden in den WC-Anlagen reißen ein Loch in das Budget, wird in der Aussendung weiter kritisiert. Neben Vandalismus verschärfen die herumliegenden Nadeln die Lage. „In meinen Augen ist es sicher nicht Aufgabe einer Reinigungskraft, frisch gesetzte Nadeln zu entsorgen“, kritisiert Schönbacher. Für die Bevölkerung seien diese Zustände schlicht untragbar.

Druckräume als möglicher Ansatz

In Hamburg, Köln oder Düsseldorf gibt es bereits eigene Drogenkonsumräume. Eine Lösung für Graz? Schönbacher ist skeptisch: „Ich bin keine Befürworterin solcher Räume. Aber wenn es hilft, die Spritzen von Toiletten und anderen öffentlichen Orten fernzuhalten, könnte man dies als ersten Schritt überlegen.“ Gleichzeitig warnt sie: „Das ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss.“

©zVg | Immer wieder werden in Graz gebrauchte Spritzen sogar auf Spielplätzen entdeckt.

Gefahr auf Kinderspielplätzen

Eine Nadel wurde kürzlich direkt neben Spielgeräten entdeckt. „Es ist reines Glück, dass sie rechtzeitig entsorgt wurde, bevor ein Kind verletzt wurde“, betont Schönbacher. Auch in Mistkübeln landen gebrauchte Spritzen immer wieder offen. Schönbacher spart nicht mit Vorwürfen an die Verantwortlichen: „Graz verkommt anscheinend zum Spritzen-Hotspot und die zuständigen Stadträte sowie die Bürgermeisterin ignorieren die fatalen Zustände!“ Für sie steht fest: So kann es in der Landeshauptstadt nicht weitergehen.