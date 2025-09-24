Unfall bei Finanzamt: Umleitungen und Ersatzbusse für Linien 4 und 5

Ein Unfall im Bereich des Grazer Finanzamts hat Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr. Die Linien 4 und 5 müssen derzeit umgeleitet werden, ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

Im Bereich des Grazer Finanzamtes kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Kein Durchkommen gibt es derzeit, Mittwochnachmittag, in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Ein Unfall im Bereich des Grazer Finanzamts sorgt derzeit für erhebliche Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr. Die Linien 4 und 5 können den betroffenen Abschnitt nicht passieren und müssen vorzeitig wenden. Von Reininghaus und Andritz kommend enden die Züge am Jakominiplatz. Fahrgäste, die aus Liebenau oder Puntigam unterwegs sind, werden bereits in der Remise Steyrergasse zum Aussteigen gebeten.

Ersatzverkehr

Um die Verbindung zwischen den beiden Knotenpunkten sicherzustellen, hat die Holding Graz einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser pendelt zwischen Steyrergasse und Jakominiplatz. Wie lange die Einschränkungen dauern werden, ist derzeit noch unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 18:54 Uhr aktualisiert