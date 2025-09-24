Klinikum Graz zeigt, wie Großküchen Lebensmittel retten können

Das LKH-Univ. Klinikum Graz hat seine Lebensmittelabfälle seit 2019 halbiert und gilt nun österreichweit als Vorzeigebetrieb. Für die erfolgreiche Reduktion von Verschwendung wurde es nun ausgezeichnet.

Landesrätin Simone Schmiedtbauer besuchte heute die Großküche am LKH-Uniklinikum Graz, die die Lebensmittelabfälle um die Hälfte reduzieren konnte.

Landesrätin Simone Schmiedtbauer besuchte heute die Großküche am LKH-Uniklinikum Graz, die die Lebensmittelabfälle um die Hälfte reduzieren konnte.

Das LKH-Univ. Klinikum Graz setzt ein starkes Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung: Innerhalb von fünf Jahren gelang es, den Verlustgrad an Lebensmittelabfällen von 46 auf 24 Prozent zu senken. Für diesen Erfolg wurde das größte Krankenhaus der Steiermark nun von Landesrätin Simone Schmiedtbauer und der Initiative United Against Waste ausgezeichnet.

„Nix übrig für Verschwendung“

Anlässlich der Aktionstage „Nix übrig für Verschwendung“ und des Welttages gegen Lebensmittelabfall besuchte Schmiedtbauer die Großküche des Klinikums. Dort werden täglich rund 8.500 Portionen für Patienten und Mitarbeitende zubereitet. „Lebensmittel sind wertvoll. Wir wollen qualitativ hochwertige Verpflegung bieten und gleichzeitig Verschwendung vermeiden“, betont Betriebsdirektor Gebhard Falzberger.

©Land Steiermark/Jesse Streibl Auszeichnung für das LKH Graz für Maßnahme zur Abfallvermeidung: Michael Kazianschütz (Bereichsleiter Wirtschaft), Franziska Lindner (United Against Waste), LRin Schmiedtbauer, Betriebsdirektor Gebhard Falzberger und Küchenmeister Thomas Sommer.

Vom Schlusslicht zum Vorzeigebetrieb Noch vor wenigen Jahren zählte das Uniklinikum zu den Schlusslichtern im österreichweiten Monitoringprogramm „MONEYTOR“. Heute gehört es zu den Spitzenreitern: Sicherheitsreserven wurden von rund 20 Prozent auf maximal sieben Prozent reduziert.

wurden von rund 20 Prozent auf maximal sieben Prozent reduziert. Moderne Küchentechnik ermöglicht eine exaktere Kalkulation der Rezepte.

ermöglicht eine exaktere Kalkulation der Rezepte. Auf den Stationen wurde das Bewusstsein für bedarfsgerechtes Bestellen geschärft – halbe Portionen und rechtzeitige Abmeldungen bei Operationen sind inzwischen Standard.

wurde das Bewusstsein für bedarfsgerechtes Bestellen geschärft – halbe Portionen und rechtzeitige Abmeldungen bei Operationen sind inzwischen Standard. Brotverbrauch sank durch die Umstellung auf Scheibenware um 50 Prozent.

Große Herausforderung, großer Effekt

Küchenleiter Thomas Sommer und Bereichsleiter Michael Kazianschütz nahmen gemeinsam mit Falzberger die Auszeichnung entgegen. Jährlich fallen allein in der steirischen Gemeinschaftsverpflegung rund 8.500 Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle an – ein Problem mit hohen ökologischen und wirtschaftlichen Kosten. „Das Erfolgsbeispiel des Klinikums zeigt, wie viel Potenzial wir haben, wertvolle Lebensmittel vor dem Müll zu retten. Das spart CO₂, bares Geld und stärkt regionale sowie biologische Produkte in der Gemeinschaftsverpflegung“, so Schmiedtbauer.

Großküchen-Gipfel im Oktober

Neben dem Uniklinikum Graz werden auch das Rehazentrum Bad Aussee, die Betriebsrestaurants der Firmen Knapp und AVL List sowie die Krankenhäuser LKH Graz II und LKH Murtal/Stolzalpe für ihre Fortschritte ausgezeichnet. Um weitere Betriebe zu gewinnen, lädt Schmiedtbauer am 8. Oktober 2025 zum zweiten Großküchen-Gipfel in die LFS Grottenhof ein.

Aktionstage gegen Verschwendung

Die Branchenplattform United Against Waste organisiert heuer bereits zum siebten Mal die Aktionstage „Nix übrig für Verschwendung“. Rund um den Welttag gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September finden österreichweit Auszeichnungen, Infoveranstaltungen und Kampagnen statt. Ziel ist es, Betriebe, Mitarbeitende und Gäste für das Thema zu sensibilisieren und praktische Tipps gegen Verschwendung weiterzugeben.