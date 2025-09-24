Tragödie: Auf Conrad-von-Hötzendorf-Straße von Straßenbahn getötet

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu einem tragischen Unfall. Eine Person wurde von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt.

Rund um die Haltestelle Finanzamt kam es zu einem Großeinsatz von Rettungskräften.

Rund um die Haltestelle Finanzamt kam es zu einem Großeinsatz von Rettungskräften.

Am späten Mittwochnachmittag, 24. September 2025, ereignete sich auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße ein tragischer Unfall. Eine Person wurde von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Rund um die Haltestelle Finanzamt kam es zu einem Großeinsatz von Rettungskräften. Fünf Rettungswagen, zwei Feuerwehrautos und zahlreiche Polizeistreifen waren vor Ort. Die Straße und der Gehsteig wurden großräumig abgesperrt, und ein Sichtschutz wurde aufgebaut, um die Unfallstelle zu sichern, wie die Kleine Zeitung berichtet.

Verkehr kam zum Erliegen

Aufgrund des Unfalls standen zahlreiche Straßenbahnen hintereinander, und auch der Fahrzeugverkehr kam zum Erliegen. Ab 16.50 Uhr wurde ein Ersatzverkehr zwischen Steyrergasse und Jakominiplatz eingerichtet. Die Linien 4 und 5 wenden nun vom Reininghaus- und Andritz-Bereich kommend am Jakominiplatz. Von Liebenau und Puntigam kommend wenden die Linien an der Remise Steyrergasse. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, um den Unfallhergang aufzuklären.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 19:08 Uhr aktualisiert