Tragödie in Graz: „Versuche diesen Zebrastreifen immer zu vermeiden“

Am Mittwoch kam es auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu einem tödlichen Unfall. Eine Frau wurde von einer Straßenbahn erfasst. Eine Anrainerin berichtet gegenüber 5 Minuten, dass sie diesen Zebrastreifen meidet - "aus Angst".

Eine Frau wurde von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar.

Am späten Mittwochnachmittag, 24. September 2025, ereignete sich auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz ein tragischer Unfall. Eine Frau wurde von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar, wie die Polizei gegenüber 5 Minuten berichtete. Rund um die Haltestelle Finanzamt kam es zu einem Großeinsatz von Rettungskräften. Fünf Rettungswagen, zwei Feuerwehrautos und zahlreiche Polizeistreifen waren vor Ort. Die Straße und der Gehsteig wurden großräumig abgesperrt, und ein Sichtschutz wurde aufgebaut, um die Unfallstelle zu sichern.

„Es ist so schlimm und keiner tut was“

Eine Anwohnerin einer nahegelegenen Straße äußert gegenüber 5 Minuten ihre Sorgen. Sie selbst meidet den Zebrastreifen, wo es am Mittwochnachmittag zu der Tragödie kam, stets: „Ich habe mittlerweile Angst die Straße zu überqueren. Erst vor einiger Zeit ist ein 24-jähriger Fahrradfahrer verstorben, davor ein kleiner Junge, der mit seiner Familie unterwegs war. Es ist so schlimm und keiner tut was. Ich habe selbst Kinder und versuche diesen Zebrastreifen immer zu vermeiden.“ Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, um den Unfallhergang aufzuklären.

Verkehr lahmgelegt

Aufgrund des Unfalls standen zahlreiche Straßenbahnen hintereinander, und auch der Fahrzeugverkehr kam zum Erliegen. Ab 16.50 Uhr wurde ein Ersatzverkehr zwischen Steyrergasse und Jakominiplatz eingerichtet. Die Linien 4 und 5 wenden nun vom Reininghaus- und Andritz-Bereich kommend am Jakominiplatz. Von Liebenau und Puntigam kommend wenden die Linien an der Remise Steyrergasse.

