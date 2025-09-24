Tödlicher Unfall in Graz: Polizei gibt weitere Details bekannt

Wie bereits berichtet kam es am Mittwochnachmittag auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die Polizei gibt nun weitere Informationen zu dem tragischen Vorfall bekannt.

Am heutigen Mittwochnachmittag kam es zu eine Tragödie in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße, bei der eine Frau ihr Leben ließ. Nun gibt die Polizei weitere Details zum Todesopfer sowie zum Unfallhergang bekannt.

Grazerin (59) wollte Gleise überqueren

„Nach bisherigen Erhebungen wurde gegen 16.45 Uhr eine defekte Straßenbahn von einer anderen stadtauswärts abgeschleppt. Vor den beiden Straßenbahnen fuhr ein Firmenfahrzeug der Holding Graz auf dem Gleiskörper. Unmittelbar nach dem Firmenfahrzeug dürfte die 59-Jährige versucht haben, die Gleise zu überqueren. Dabei dürfte sie die beiden nachkommenden Straßenbahnen übersehen haben“, berichtet die Polizei. Weiters heißt es: „Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung erfasste die Straßenbahn auf Höhe der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 14 die Frau. Sie geriet unter das Fahrzeug und erlitt dabei tödliche Verletzungen.“