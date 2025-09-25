Bäume blockierten Straßen in Thal

Am Mittwochabend, 24. September wurde die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach gegen 21 Uhr zu zwei Baumbergungen in das Gemeindegebiet von Thal (Bereich Tiefenbachstraße) und nach Rohrbach (Hitzendorf) alarmiert.

„Die Bäume blockierten die Straßen und mussten entfernt werden. Nachdem die Straßen abgesichert wurden, konnten die Bäume und die Baumteile weggeräumt und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach. Im Anschluss konnten die Feuerwehrleute wieder in das Rüsthaus zurückkehren und ihre Einsatzbereitschaft herstellen.