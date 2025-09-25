Skip to content
Zwei Baumbergungen in Graz-Umgebung am Mittwochabend
Graz-Umgebung
25/09/2025
Feuerwehr-Einsatz

Bäume blockierten Straßen in Thal

Am Mittwochabend, 24. September wurde die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach gegen 21 Uhr zu zwei Baumbergungen in das Gemeindegebiet von Thal (Bereich Tiefenbachstraße) und nach Rohrbach (Hitzendorf) alarmiert.

von Elisa Auer
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)

„Die Bäume blockierten die Straßen und mussten entfernt werden. Nachdem die Straßen abgesichert wurden, konnten die Bäume und die Baumteile weggeräumt und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach. Im Anschluss konnten die Feuerwehrleute wieder in das Rüsthaus zurückkehren und ihre Einsatzbereitschaft herstellen.

Die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach…
…wurde zu Baumbergungen alarmiert.
