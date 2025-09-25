Skip to content
/ ©Screenshot: ASFINAG
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Stau auf der A2 Südautobahn Richtung Graz zwischen Laßnitzhöhe und dem Knoten Graz-Ost.
Zwischen Laßnitzhöhe und Knoten Graz-Ost staut es sich am Donnerstagmorgen aufgrund eines Unfalls
A2/Steiermark
25/09/2025
Donnerstagmorgen

Unfall auf A2 sorgt für Stau im Frühverkehr

Der ÖAMTC und die ASFINAG informieren über Staubildung aufgrund eines Unfalls auf der A2 Süd Autobahn zwischen Laßnitzhöhe und Knoten Graz-Ost.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)

Auf der A2 kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall bei Straßenkilometer 174 in Fahrtrichtung Graz (zwischen Laßnitzhöhe und Knoten Graz-Ost), wie die ASINAG informiert. Ladegut liegt auf der Fahrbahn, Pannenstreifen sowie Fahrbahn sind gesperrt. Der ÖAMTC informiert über stockenden Verkehr.

