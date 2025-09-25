/ ©Screenshot: ASFINAG
Unfall auf A2 sorgt für Stau im Frühverkehr
Der ÖAMTC und die ASFINAG informieren über Staubildung aufgrund eines Unfalls auf der A2 Süd Autobahn zwischen Laßnitzhöhe und Knoten Graz-Ost.
Auf der A2 kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall bei Straßenkilometer 174 in Fahrtrichtung Graz (zwischen Laßnitzhöhe und Knoten Graz-Ost), wie die ASINAG informiert. Ladegut liegt auf der Fahrbahn, Pannenstreifen sowie Fahrbahn sind gesperrt. Der ÖAMTC informiert über stockenden Verkehr.
