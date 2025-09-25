Steirischer Landwirt: Ochsenknecht-Gatte Sifkovits moderiert Realityshow
Der steirische Landwirt und Ehemann von Cheyenne Ochsenknecht Nino Sifkovits moderiert die erste deutsche Bauernhof-Realityshow "Promihof". Er zeigt den Stars den harten Hofalltag.
Ab 15. Oktober zieht eine bunte Mischung aus etablierten Stars und Reality Newcomern auf den „Promihof“ – den verrücktesten Bauernhof der Welt. Zwischen tierischen Mitbewohnern, harten Challenges und einem Jackpot von 100.000 Euro müssen die Promis zeigen, wer das Zeug zum Hof-König oder zur Hof-Königin hat. Über die Einhaltung der strengen Hof-Regeln wacht niemand Geringerer als der steirische Landwirt Nino Sifkovits, bekannt aus „Diese Ochsenknechts“ und „Unser Hof“. Gemeinsam mit Ehefrau Cheyenne Ochsenknecht betreibt er den „Chianinahof“ in Dobl bei Graz und bringt damit echtes Bauernhof-Know-how in die Show.
Über „Der Promihof“
Eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene zieht nach Polen auf das platte Land und bewohnt den verrücktesten Bauernhof der Welt, den Promihof! Was sie erwartet: Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und jede Menge Möglichkeiten, sich Sendezeit zu verschaffen! Zu Beginn erfahren die Promis, welche Hof-Regeln es zu beachten gilt. Kontrolliert werden diese von Landwirt Nino aus dem Ochsenknecht-Clan. Den Promis winkt ein Jackpot von 100.000 Euro, der sich allerdings mit jedem Fehler verringert. Welcher Promi holt sich den Titel: Hof-König oder Hof-Königin?
„Der Promihof“ – ab 15. Oktober um 20.15 Uhr bei RTLZWEI und ab 8. Oktober auf RTL+. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment GmbH.