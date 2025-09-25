Steirischer Landwirt: Ochsenknecht-Gatte Sifkovits moderiert Realityshow

Eine Mischung aus Newcomern und Stars der Reality-Szene zieht nach Polen auf das platte Land und bewohnt den verrücktesten Bauernhof der Welt, den Promihof! Was sie erwartet: Tierische Mitbewohner, gnadenlose Challenges und jede Menge Möglichkeiten, sich Sendezeit zu verschaffen! Zu Beginn erfahren die Promis, welche Hof-Regeln es zu beachten gilt. Kontrolliert werden diese von Landwirt Nino aus dem Ochsenknecht-Clan. Den Promis winkt ein Jackpot von 100.000 Euro, der sich allerdings mit jedem Fehler verringert. Welcher Promi holt sich den Titel: Hof-König oder Hof-Königin?

„Der Promihof“ – ab 15. Oktober um 20.15 Uhr bei RTLZWEI und ab 8. Oktober auf RTL+. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment GmbH.