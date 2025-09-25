Tödlicher Straßenbahn-Unfall in Graz: Stadt kündigt Maßnahmen an

Nach dem tödlichen Unfall am Mittwochnachmittag, dem 24. September in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße, bei der eine Fußgängerin tödlich verunglückte, reagiert nun die Stadt und kündigt Maßnahmen an.

Der tragische Vorfall am Mittwoch in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße hat große Betroffenheit ausgelöst. Eine 59-jährige Frau kam dabei ums Leben. Die Umstände des Unfallhergangs werden gerade noch geklärt. 5 Minuten berichtete: Tödlicher Unfall in Graz: Polizei gibt weitere Details bekannt.

Maßnahmen sollen folgen

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner reagiert: „Das tragische Unglück macht uns alle sehr betroffen. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen der verstorbenen Frau. Seit langem fordere ich Verbesserungen an diesen Querungstellen. Die große Gleissanierung ist für 2028 vorgesehen. Ich will nicht solange warten, sondern gleich Maßnahmen setzen. Jeder Unfall ist einer zu viel.“

Sicherheit hat „oberste Prioriät“

Mark Perz, Holding Graz Vorstandsdirektor sagt: „Der tragische Unfall von gestern Abend erschüttert uns zutiefst. Die Sicherheit für unsere Fahrer:innen und für unsere Fahrgäste hat oberste Priorität, nur so ist der tagtägliche Fahrbetrieb überhaupt möglich. Das gemeinsame Miteinander aller Verkehrsteilnehmer:innen ist für die Gesamtsicherheit im Straßenverkehr aber absolut notwendig. Neben bewusstseinsbildenden und aufklärenden Maßnahmen ist die laufende Verbesserung der Infrastruktur wichtig, um Querungsstellen zu entschärfen und so auch die Sicherheit im Straßenbahnnetz weiter zu erhöhen. Sicherheit ist nicht verhandelbar!“

Stadt setzt Maßnahmen

Angesichts der Unfallzahlen in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße hat sich die Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit intensiv mit der Situation befasst und konkrete Empfehlungen erarbeitet. Auf dieser Basis wurden Planungen beauftragt.

tebereiche für die Querenden zu gewinnen Bessere Übersichtlichkeit für Radfahrer:innen, die zwei Fahrstreifen und zwei Gleise queren müssen

Die Beleuchtung wird verbessert

Umsetzung noch heuer Querung Brockmanngasse: Projektvolumen: 300.000 Euro, Umsetzung im Frühjahr 2026

westlich), um mehr Platz und sicherere Wartebereiche für die Querenden zu gewinnen Neuer Schutzweg nördlich der Brockmanngasse mit taktilen Leitsystemen.

Platz für Zufußgehende Mittige Insel wird verbreitert und mit Geländern gesichert, um unkontrolliertes Queren zu verhindern

Die Beleuchtung wird verbessert

Thomas Fischer, Leiter des Straßenamts Graz: „Es ist ein tragischer Unfall. Mit den Maßnahmen, die wir jetzt setzen, erweitern wir die Aufstellflächen für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen. Dadurch entstehen größere Wartebereiche, von denen aus Querende das Verkehrsverhalten besser beobachten und sicherer reagieren können.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 11:27 Uhr aktualisiert