Nach Angriff auf Grazer Synagoge: IKG schockiert über 100-Euro-Strafe

Im Mai kam es zu einem Angriff auf die Grazer Synagoge. Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) für Salzburg, Steiermark und Kärnten übt nun scharfe Kritik an der Entscheidung des Landesgerichts für Strafsachen Graz.

Am 25. Mai 2025 kam es bei der Graz Synagoge zu einem nächtlichen Vorfall: Ein 27-Jähriger randalierte, warf mit Glasflaschen und beschädigte die Zutrittsanlage. Er wurde angezeigt. Ermittlungen starteten daraufhin.

Israelitische Kultusgemeinde kritisiert Entscheidung

Die Israelitische Kultusgemeinde für Salzburg, Steiermark und Kärnten zeigte sich am Donnerstag erschüttert und entsetzt über die jüngste Entscheidung des Landesgerichtes für Strafsachen Graz: „Ein in Österreich aufhältiger 27-jähriger französischer Staatsangehöriger, der am 25. Mai 2025 die die Kuppel der Synagoge der jüdischen Gemeinde Graz mit Glasflaschen bewarf, das Klingeltableau zum Gemeindehaus eintrat und nur durch schnelles Eingreifen der Sicherheitskräfte von weiterem Schaden abgehalten wurde, soll nach Entscheid der zuständigen Richterin vom 16. September 2025 mit einem Pauschalbetrag von 100 Euro und einer einjährigen Probezeit aus der Sache entlassen werden. Während die Staatsanwaltschaft in der Sache den Strafantrag sehr wohl stellte und gegen diese Entscheidung Einspruch erhob, degradiert das Gericht mit seinem Vorgehen die Tat nach nur drei Werktagen Anhängigkeit zu einem Bagatelldelikt.“

„Skandal ohnegleichen“ und „gefährlicher Rückfall“

Für die Jüdische Gemeinde ist dies ein „Skandal ohnegleichen“ und ein gefährlicher Rückfall in längst überwunden geglaubte Denkmuster, heißt es in einer Aussendung der Israelitischen Kulturgemeinde. „Wer Synagogen und jüdische Gemeindehäuser angreift und dafür mit 100 Euro davonkommt, dem wird ein Freibrief ausgestellt. Es ist ein Schlag ins Gesicht aller jüdischen Bürger Österreichs und eine fatale Einladung an Nachahmer,“ erklärt der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für Salzburg, Steiermark und Kärnten, Elie Rosen. Die Entscheidung ignoriere sowohl die generalpräventive Bedeutung solcher Verfahren als auch die historische Verantwortung Österreichs, wird weiters betont. Die Israelitische Kultusgemeinde fordert eine klare, der Generalpräventionswirkung Rechnung tragende Korrektur in derartigen Verfahren, und ruft Justiz und Politik dazu auf, endlich die „notwendige Härte gegenüber antisemitischen Straftaten walten zu lassen“.