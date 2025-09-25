„Latin on the Lake“: Tanzevent beim Grazer Hilmteich am Samstag

Tanzbegeisterte aufgepasst! Am Samstag, dem 27. September 2025 findet das Event "Latin on the Lake" im affido in der Hilmteichstraße 110 in Graz statt.

Insgesamt drei Stunden Ladies Style, Salsa & Bachata erwartet die Teilnehmenden bei dem Workshop mit Olivia Strohecker. Für Snacks und Getränke während der Pausen ist gesorgt. Auch einen Dresscode wird es geben: „Shades of Blue“. Hohe Schuhe, mit denen ihr tanzen könnt, sind von Vorteil, aber kein Muss, wie „Rula Collective“, die Organisatoren, betonen.

Für dieses Event brauchst du keinen Tanzpartner

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Tanzfrischlinge als auch fortgeschrittene „Dancing Stars“. Das Event ist für „alle Girls, die gerne Salsa und Bachata lernen wollen, ohne dafür einen Partner zu brauchen“, heißt es von den Veranstaltern. Tickets sind noch erhältlich. Das Event findet von 16 Uhr bis 20.30 statt.