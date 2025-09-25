Neuer Indoor-Funpark „WOOP!“ eröffnet in Graz

In Graz startet mit dem WOOP! Funpark ein Freizeit-Highlight für alle Generationen. Auf 4.500 Quadratmetern erwarten Besucher Action, Sport und Spaß - wetterunabhängig das ganze Jahr.

Trampoline, Parcours und Co.: Der neue WOOP! Funpark bietet Action und Bewegung für die ganze Familie.

Mit dem WOOP! Funpark eröffnet am 24. Oktober 2025 im Center West in Graz eine der größten Indoor-Freizeitanlagen Österreichs. Auf mehr als 5.500 Quadratmetern und mehreren Ebenen bietet der Park zahlreiche Attraktionen – von Trampolinen über Kletterwände bis hin zu spannenden Parcours. Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Besucher können sich auf verschiedene Erlebnisbereiche freuen: Trampolinflächen, Ninja-Parcours, Airbag-Sprünge, interaktive Spiele und vieles mehr. Ziel ist es, Spaß mit Bewegung zu verbinden – egal ob man sportlich ambitioniert ist oder einfach nur mit Freunden eine gute Zeit verbringen möchte.

Die Highlights im Überblick: Funpark : Trampoline, HiT iT! Arena, Fun-Kletterwände und interaktive Spiele

: Trampoline, HiT iT! Arena, Fun-Kletterwände und interaktive Spiele Bowling : 14 hochmoderne Bahnen mit LED-Screens und Spezialeffekten

Virtual Reality : innovative VR-Welten für Gaming und Abenteuer

Escape Rooms : neun Räume – von Familienrätseln bis zu Gänsehaut-Horror-Szenarien

Pixel-Game: digitaler Boden, der sich in ein interaktives Spielfeld verwandelt

Sicherheit und Betreuung im Vordergrund

Ein geschultes Team begleitet die Gäste durch die unterschiedlichen Stationen und sorgt dafür, dass auch die Kleinsten sicher Spaß haben können. Moderne Ausstattung und klare Sicherheitskonzepte machen den Besuch im Funpark für Familien besonders attraktiv. Der WOOP! Funpark versteht sich als Treffpunkt für alle Generationen. Während Kinder und Jugendliche toben, können Erwachsene sportlich aktiv sein oder im Café-Bereich entspannen.

„Wir freuen uns, Orte zu schaffen, an denen Menschen jeden Alters gemeinsam aktiv sein“

Anja Špindler, Managing Director WOOP!, betont die Bedeutung des neuen Freizeitangebots:„Mit WOOP! bringen wir ein Freizeiterlebnis nach Graz, das es so in Österreich noch nicht gibt – vielfältig, modern und sicher. Die Eröffnung am 24. Oktober ist für uns ein Meilenstein. Wir freuen uns, Orte zu schaffen, an denen Menschen jeden Alters gemeinsam aktiv sein, Neues ausprobieren und unvergessliche Momente teilen können. Unterhaltung bedeutet heute mehr, als nur zuzusehen – es geht ums Mitmachen, Erleben und Beisammensein. Diesen Spirit möchten wir nach Graz und darüber hinaus bringen.“

Eröffnung mit besonderen Highlights

Zur Eröffnung sind zahlreiche Aktionen geplant. Neben Showeinlagen und Testmöglichkeiten gibt es auch spezielle Angebote für Schulen und Vereine. Damit soll der Funpark nicht nur ein Ort für private Freizeitgestaltung, sondern auch für gemeinschaftliche Aktivitäten werden.