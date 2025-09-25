Auto überschlägt sich und landet im Maisacker – Lenkerin verletzt

Am Mittwochnachmittag kam es in Grambach (Bezirk Graz-Umgebung) zu einem schweren Unfall. Ein Auto überschlug sich und landete in einem Maisacker. Die Lenkerin wurde verletzt.

Am Mittwoch, dem 24. September, gegen 16.20 Uhr verlor eine Lenkerin auf der L390 in Grambach (Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark) die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Auf der Teslastraße kam der Wagen ins Schleudern, überschlug sich und kam schließlich in einem Maisacker neben der Fahrbahn zum Stillstand. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, teilte die Freiwillige Feuerwehr Grambach mit. Feuerwehr und First Responder versorgten sie direkt an der Unfallstelle. Danach wurde die Lenkerin vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte rasch vor Ort

Die Freiwillige Feuerwehr Grambach war gemeinsam mit Polizei und Rettung im Einsatz. Sie sicherten die Unfallstelle, versorgten die Verletzte und führten die Bergungsarbeiten durch. Während der Rettungs- und Bergearbeiten musste die L390 im Bereich Grambach vollständig gesperrt werden. Dadurch kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.