Kinder-Unterwasser-Rugby: Grazer Panthers luden zum internationalen Camp

In Neunkirchen (Niederösterreich) trafen sich Kinder aus Österreich, Deutschland und Tschechien zum fünften internationalen Trainingslager der Graz Panthers. Ziel: Spaß im Wasser und die Vorbereitung auf die Titelverteidigung.

Die Kindermannschaft der Graz Panthers veranstaltete bereits zum fünften Mal ein internationales Trainingslager. Eingeladen waren junge Unterwasser-Rugby-Spieler aus Budweis (Tschechien) sowie vom TC Oberland (Deutschland). In zwei Leistungsgruppen legte ein erfahrenes Trainerteam die sportlichen Grundlagen, bevor am Samstag ein Mini-Turnier für Wettkampfstimmung sorgte.

Fokus: Titelverteidigung in Deutschland

Schon im Vorjahr machten die Panthers auf sich aufmerksam: Mit dem Sieg beim traditionsreichen Löwenpokal in Pößneck (Deutschland) holte die U15 den Titel nach Graz. Trainer Karl Richter-Trummer formuliert klar: „Wir wollen auch heuer wieder unser Bestes geben – die Titelverteidigung ist unser Ziel.“ Das Trainingslager war damit die perfekte Vorbereitung auf die kommenden Herausforderungen.

©zVg Spaß und Teamgeist standen beim Mini-Turnier in Neunkirchen im Mittelpunkt. ©zVg Spieler aus Österreich, Deutschland und Tschechien.

Begeisterung bei Kindern und Betreuern

Die Stimmung in Neunkirchen war spürbar positiv. „Die Kinder haben hart trainiert und viel gelernt. Wir sind stolz auf jede und jeden Einzelnen“, betont Jugendleiterin Roxana Grausner. Ein Dank gilt nicht nur den Gästen aus Deutschland und Tschechien, sondern auch den Eltern, Freiwilligen und den Kindern des STC Graz, die das Camp ermöglicht haben.

©zVg Voller Einsatz unter Wasser: Die Kinder der Graz Panthers beim Training.

Was ist Unterwasser-Rugby? Unterwasser-Rugby ist ein dynamischer Teamsport, bei dem mit Flossen und Tauchbrille gespielt wird. Ziel ist es, den Ball in einen am Boden verankerten Korb zu befördern, während die Gegner blocken und die Luft knapp wird. Action und Spannung sind garantiert.