Straßenbahnunfall in Graz: Tödlich verunglückte Frau war sehbehindert

Am Mittwoch kam es in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße in Graz zu einem tödlichen Unfall: Wie sich nun herausstellte, war die Frau, die von der Straßenbahn erfasst wurde, sehbehindert.

Am Mittwochnachmittag, dem 24. September 2025, spielte sich in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße ein dramatischer Unfall ab. Eine 59-jährige Frau wollte im Bereich der Haltestelle Finanzamt die Gleise überqueren. Genau in diesem Moment passierten ein Einsatzfahrzeug der Holding Graz und eine defekte Straßenbahn, die von einer weiteren Garnitur geschoben wurde. Obwohl die Fahrzeuge mit Blaulicht unterwegs waren und sich nur in Schrittgeschwindigkeit bewegten, kam es zum tödlichen Zwischenfall.

Opfer konnte nicht ausweichen

Wie die Polizei nun bestätigt, war die Frau sehbehindert. Sie konnte die Gefahr offenbar nicht rechtzeitig erkennen und geriet unter die Straßenbahn. Trotz sofortiger Notbremsung war ein Anhalten nicht mehr möglich: Selbst bei langsamer Fahrt beträgt der Bremsweg mehrere Meter, hinzu kamen die Nässe auf den Schienen und die enorme Masse von zwei Schienenfahrzeugen. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Stadt und Holding unter Druck

Auch bei den Verantwortlichen der Stadt Graz herrscht Erschütterung. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) erklärte: „Jeder Unfall ist einer zu viel.“ Holding-Vorstand Mark Perz stellte klar: „Sicherheit ist nicht verhandelbar.“ Eine Arbeitsgruppe für Verkehrssicherheit arbeitet bereits an Verbesserungen. Ursprünglich sollten größere Umbauten erst 2028 im Zuge einer Gleissanierung umgesetzt werden. Nun soll es schneller gehen.

Erste Maßnahmen noch 2025

Konkret wird an der Querung Schießstattgasse bereits heuer nachgebessert. Dort, wo im Frühjahr ein Radfahrer tödlich verunglückte, wird die Mittelinsel verbreitert, die Beleuchtung verbessert und die Übersicht für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht. Auch für die Conrad-von-Hötzendorf-Straße selbst kündigten Stadt und Holding weitere Schritte an, um vor allem sehbehinderten und anderen besonders gefährdeten Menschen mehr Sicherheit zu geben. Mehr dazu liest du hier: Tödlicher Straßenbahn-Unfall in Graz: Stadt kündigt Maßnahmen an.