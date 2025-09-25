Pudding mit der Gabel? Skurriler Flashmob erreicht jetzt auch Österreich

Von Karlsruhe bis nach Graz und Wien: Ein absurder Trend sorgt für Aufsehen. Das „Pudding-mit-Gabel“-Treffen, einst als Witz gestartet, wird nun zum echten Event. Auch bei uns in Österreich.

Es begann als kleiner Scherz in Karlsruhe (Deutschland): Leute verabredeten sich, um gemeinsam Pudding zu essen, und zwar nicht mit dem Löffel, sondern mit der Gabel. Was nach einem schlechten Witz klingt, ist mittlerweile zu einem Phänomen geworden. Der absurde Mini-Flashmob verbreitete sich über TikTok und zieht immer größere Kreise. Nun ist der Hype auch über die Ländergrenze nach Österreich geschwappt.

Plötzlich auch in Österreich

Kaum war das Video aus Deutschland auf TikTok online, griffen die sozialen Netzwerke den Trend auf. Nun gibt es auch in Österreich schon fixe Termine: In Graz treffen sich Fans der skurrilen Aktion am Mittwoch, dem 8. Oktober, um 17 Uhr im Augarten. Wien ist ebenfalls dabei: Am Sonntag, dem 28. September, um 16 Uhr im Burggarten wird dort Pudding mit der Gabel verspeist.

Ein Stück Soziologie zum Mitschmunzeln

Warum Menschen auf so etwas anspringen? Eine mögliche Erklärung liefert die Soziologie. Manche sehen darin eine Form von „kollektiver Ekstase“ – nach den Theorien des französischen Soziologen Émile Durkheim. Wenn viele Menschen gleichzeitig etwas Absurdes tun, entsteht eine Art Gemeinschaftsgefühl. Oder einfacher gesagt: Es macht einfach Spaß, gemeinsam Blödsinn zu machen.