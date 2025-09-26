Bio-Fest verwandelt den Grazer Hauptplatz in Genussmeile

Zwei Tage lang gehört der Grazer Hauptplatz dem Bio-Fest - mit regionalem Markt, Musik und einem Programm, das Lust auf nachhaltiges Leben macht.

Der Grazer Hauptplatz verwandelt sich am 26. und 27. September 2025 in eine bunte Genussmeile. Beim Bio-Fest trifft regionale Kulinarik auf Musik, Modenschau und viel Programm für Groß und Klein. Wo sonst Straßenbahnen vorbeirattern und Menschen hastig über den Platz gehen, breitet sich Ende September ein Bio-Markt aus. Über 25 Aussteller bringen Gemüse, Käse, Brot, Handwerk und vieles mehr direkt ins Herz von Graz. Wer durch die Stände schlendert, kann kosten, gustieren und ins Gespräch mit den Produzenten kommen.

Vom Schmankerl bis zur Tombola

Neben regionalen Spezialitäten wartet ein volles Rahmenprogramm. Für Kinder gibt’s Kreatives zum Mitmachen, für Erwachsene eine Tombola mit Preisen und für alle das gute Gefühl, dass hier Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Auch musikalisch ist einiges los: Am Freitag spielt die Gruppe „Ernte 92“ Volksmusik, bevor am Abend „AHA“ mit Popklängen übernimmt. Am Samstag folgen „Herzua“, „Steirisch G’mischt“ und „Tiny Tiptoes“. Dazwischen zeigen Models bei der Modenschau „Die nachhaltige Kreisslerei“, dass Nachhaltigkeit auch stylisch sein kann.

Nachhaltig feiern

Das Fest folgt den „G’scheit feiern“-Richtlinien, damit Genuss und Umweltschutz Hand in Hand gehen. Teller und Becher sind wiederverwendbar, der Müll wird getrennt und trotzdem bleibt es gemütlich und unkompliziert.