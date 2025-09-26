Solidaritätsmarsch in Graz sorgt für kurze Anhaltung der Öffis

Straßenbahnlinien 3 und 5: In der Zeit von ca. 15.15 – ca. 15.25 Uhr wird es im Bereich Sackstraße zu Anhaltungen kommen.

Buslinie 30: In der Zeit von ca. 15.25 – ca. 15.40 Uhr wird es im Bereich Karmeliterplatz – Paulustorgasse zu Anhaltungen kommen.