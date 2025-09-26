Solidaritätsmarsch in Graz sorgt für kurze Anhaltung der Öffis
Am 4. Oktober findet ein Solidaritätsmarsch anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Straßenzeitung "Megaphon" in Graz statt. Es kommt zu kurzen Anhaltungen zweier Straßenbahn- und einer Buslinie.
Wegen einer Versammlung zum Thema „Solidaritätsmarsch anlässlich 30 Jahre Megaphon“ kommt es am Samstag, dem 4. Oktober 2025, in der Zeit von ca. 15.15 Uhr bis ca. 15.30 Uhr zu Anhaltungen der Linien 3 und 5 in der Sackstraße sowie der Linie 30 im Bereich Karmeliterplatz und Paulustorgasse.
Die Route
Ab 15.15 Uhr bewegt sich der Versammlungszug auf der Strecke – Mariahilferplatz – Erich-Edegger-Steg – Schloßbergplatz – Sackstraße – Hauptplatz – Sporgasse – Karmeliterplatz – Paulustorgasse zum Volkskundemuseum.
Zu den Änderungen
Straßenbahnlinien 3 und 5: In der Zeit von ca. 15.15 – ca. 15.25 Uhr wird es im Bereich Sackstraße zu Anhaltungen kommen.
Buslinie 30: In der Zeit von ca. 15.25 – ca. 15.40 Uhr wird es im Bereich Karmeliterplatz – Paulustorgasse zu Anhaltungen kommen.