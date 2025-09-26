Umgestaltung: Was für den Grazer Andreas-Hofer-Platz geplant ist

Die Stadt informiert über die Pläne des Andreas-Hofer Platzes: Vorgesehen sind fünf neue Inselbahnsteige mit Wartehäusern, eine zusätzliche Dreiecksinsel mit zwei Haltestellen, der Umbau des Marburger Kais im Bereich des Platzes sowie großzügigere Gehsteige nördlich und südlich des Busbahnhofs. „Damit wird am Andreas-Hofer-Platz die größte Regionalbushaltestelle der Innenstadt entstehen – mit mehr Platz, Komfort und Sicherheit für tausende Fahrgäste täglich“, heißt es von der Stadt.