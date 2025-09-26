Skip to content
Region auswählen:
/ ©Google Streetview
Bild auf 5min.at zeigt einen Platz.
Der Busbahnhof in Graz soll moderner werden
Graz
26/09/2025
Busbahnhof

Umgestaltung: Was für den Grazer Andreas-Hofer-Platz geplant ist

Mit der am Freitag, 26. September 2025 im Stadtsenat beschlossenen Trassenverordnung wurde der nächste Schritt für die Umgestaltung des Andreas-Hofer-Platzes gesetzt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(86 Wörter)

Die Stadt informiert über die Pläne des Andreas-Hofer Platzes: Vorgesehen sind fünf neue Inselbahnsteige mit Wartehäusern, eine zusätzliche Dreiecksinsel mit zwei Haltestellen, der Umbau des Marburger Kais im Bereich des Platzes sowie großzügigere Gehsteige nördlich und südlich des Busbahnhofs. „Damit wird am Andreas-Hofer-Platz die größte Regionalbushaltestelle der Innenstadt entstehen – mit mehr Platz, Komfort und Sicherheit für tausende Fahrgäste täglich“, heißt es von der Stadt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: