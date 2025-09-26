Neuer Park entsteht in Graz-Jakomini

Am Freitag wurde im Stadtsenat die Projektgenehmigung für den neuen Ivanka-Gruber-Park auf dem Areal der ehemaligen Kirchnerkaserne beschlossen.

Rund 250.000 Euro werden für Planung und Qualitätssicherung in den Jahren 2025 und 2026 bereitgestellt. Den Gestaltungswettbewerb für das Projekt gewann das Büro zwoPK Landschaftsarchitektur.

„Ein grünes Herz für das neue Viertel“

Auf einer Fläche von knapp einem Hektar entsteht ein vielfältig nutzbarer Park mit Spiel- und Bewegungsflächen, Ruhezonen im Schatten, einem attraktiven Wasserspiel und einer öffentlichen WC-Anlage. „Wertvolle Bäume bleiben erhalten, ergänzt durch Blühwiesen und fruchttragende Arten wie Maulbeere oder Zürgelbaum. Damit leistet der Park einen wichtigen Beitrag zum Stadtklima, zur Artenvielfalt und zur Aufenthaltsqualität im neuen Viertel“, heißt es von der Stadt. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sagt: „Mit dem Ivanka-Gruber-Park entsteht ein grünes Herz für das neue Viertel. Mitten im Wohngebiet schaffen wir für die Bewohner:innen einen Ort zum Durchatmen, Begegnen und Spielen.“ Die Fertigstellung ist bis Anfang 2027 geplant.