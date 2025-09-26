Kärntner Student und Politiker fordern Einheitsticket für Koralmbahn

Am 14. Dezember 2025 startet (endlich) die Koralmbahn. Doch trotz Klimatickets für Kärnten oder Steiermark gilt man im Tunnel als Schwarzfahrer. Immer mehr Petitionen fordern daher ein leistbares, einheitliches Ticket.

Mit der Eröffnung des Koralmtunnels kommt ein neues Problem: das Ticket. Ein Kärntner Student und zwei Nationalratsabgeordnete fordern mit Petitionen ein leistbares Klimaticket Süd.

Nach Jahrzehnten Bauzeit wird die Koralmbahn am 14. Dezember 2025 eröffnet. Graz und Klagenfurt sind künftig in nur 41 Minuten verbunden. Doch mit der Freude kommt auch Ärger: das Ticket-Chaos. Denn selbst wer ein Klimaticket für Kärnten und eines für die Steiermark besitzt, darf den Tunnel nicht ohne Zusatzkosten nutzen. Grund ist das sogenannte Stückelungsverbot – zwei regionale Tickets können nicht kombiniert werden. Für viele Pendler und Studierende bedeutet das: Sie zahlen doppelt oder gelten sogar als Schwarzfahrer. Genau deshalb werden immer mehr Petitionen für ein einheitliches, leistbares „Koralmbahn-Ticket“ gestartet.

Kärntner Student kämpft für Klimaticket Süd

Ein Kärntner Student, der in Graz studiert, hat nun eine eigene Petition gestartet. Der Kärntner Marco Ambrosch fordert ein leistbares „Klimaticket Süd“, das die Bundesländer Kärnten und Steiermark verbindet. „Ich fordere die politisch Verantwortlichen dazu auf, umgehend weitere Schritte zu setzen, um die Einführung des Klimaticket Süd … umzusetzen, damit die Strecke des Koralmtunnels von Besitzer:innen des Tickets gratis genutzt werden kann“, heißt es in seiner Petition. Sein Vorschlag: 944 Euro für das Classic-Ticket, 710 Euro für Jugend und Pensionisten. Die Einführung solle bis spätestens Ende 2025 erfolgen. Vor allem für Studierende sei das entscheidend. Laut einer Studie könnten bis zu 2.500 Studierende aus Kärnten und 250 aus der Steiermark täglich von der neuen Bahn profitieren.

Petition fordert „Koralmbahn-Ticket“

Parallel dazu haben auch die Nationalratsabgeordneten Joachim Schnabel (Steiermark) und Johann Weber (Kärnten) eine Petition im Parlament eingebracht. Sie verlangen ebenfalls ein einheitliches „Koralmbahn-Ticket“ für die gesamte Region. „Mit der neuen Koralmbahn entsteht ein großer, einheitlicher Wirtschaftsraum. Damit das gelingt, braucht es ein leistbares, grenzüberschreitendes Ticket – und das rechtzeitig zum Start“, betont Abg. Schnabel. Auch Weber sieht dringenden Handlungsbedarf: „Damit diese Chance für unsere Region nicht verpufft, braucht es ein einheitliches Ticketmodell.“ Unterstützt werden kann die Petition direkt über die Parlamentshomepage. Jede Stimme stärke das Anliegen, heißt es von den Initiatoren.

©zVg Die Nationalratsabgeordneten Joachim Schnabel (Steiermark) und Johann Weber (Kärnten) haben eine Petition für das Klimaticket Süd im Parlament eingebracht.

Warum ein Klimaticket Süd wichtig wäre: Die Petition listet klare Vorteile: Stärkung des öffentlichen Verkehrs zwischen Kärnten und Steiermark Beitrag zum Klimaschutz

Deutlich günstiger als das Klimaticket Österreich, das ab 1. Jänner 2026 1.400 Euro (Classic) bzw. 1.050 Euro (Jugend/Senior/Spezial) kosten wird.

Damit würde das Klimaticket Süd ähnlich wie das VOR-Klimaticket für Wien, Niederösterreich und Burgenland eine regionale und leistbare Alternative bieten.

Politische Rückendeckung

Auch die Landeshauptleute Peter Kaiser (SPÖ Kärnten) und Mario Kunasek (FPÖ Steiermark) sowie deren Stellvertreter sprechen sich für ein Klimaticket Süd aus. Sie fordern allerdings finanzielle Unterstützung durch den Bund. Ohne Aufhebung des Stückelungsverbots bleibt eine durchgehende Nutzung des Koralmtunnels mit zwei regionalen Tickets unmöglich.

Petitionen für Klimaticket Süd gewinnen an Fahrt

Ob Petition aus dem Parlament oder von Studierenden. Der Ruf nach einem einheitlichen Ticket wird immer lauter. „Als Student, der regelmäßig von Graz nach Kärnten in meine ursprüngliche Heimat reist, ist mir diese Petition ein besonders wichtiges Anliegen“, betont Ambrosch. Klar ist: Nur mit einem fairen und leistbaren Ticket kann die Koralmbahn ihr volles Potenzial entfalten und den Süden Österreichs nachhaltig stärken.