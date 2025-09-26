Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Grazer Polizeistreife
In der Grazer Kapellenstraße kam es zu einem schweren Radunfall. Die Polizei bittet um Hinweise.
Graz
26/09/2025
Zeugen gesucht

Graz: Betrunkener Radfahrer stürzt – Polizei sucht Zeugen

Ein 64-jähriger Grazer stürzte Donnerstag auf der Kapellenstraße schwer mit dem Fahrrad. Laut seiner Aussage war ein Pkw beteiligt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)

Am Donnerstagnachmittag, 25. September 2025, kam es in Graz-Gries zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 14.25 Uhr war ein 64-jähriger Grazer mit seinem Fahrrad auf der Kapellenstraße in westliche Richtung unterwegs. „Laut eigener Aussage streifte ihn ein Pkw beim Überholvorgang“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Daraufhin verlor er die Kontrolle, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Passanten, die den Vorfall beobachtet haben könnten, waren vor Ort nicht auffindbar. Die Beamten führten beim verletzten Radfahrer einen Alkotest durch. Dieser verlief positiv. Dennoch gilt es nun, den genauen Unfallhergang zu klären. „Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion 1 unter 059133/65411“, heißt es in der Aussendung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: