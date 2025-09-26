Graz: Betrunkener Radfahrer stürzt – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag, 25. September 2025, kam es in Graz-Gries zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 14.25 Uhr war ein 64-jähriger Grazer mit seinem Fahrrad auf der Kapellenstraße in westliche Richtung unterwegs. „Laut eigener Aussage streifte ihn ein Pkw beim Überholvorgang“, so die Landespolizeidirektion Steiermark. Daraufhin verlor er die Kontrolle, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Passanten, die den Vorfall beobachtet haben könnten, waren vor Ort nicht auffindbar. Die Beamten führten beim verletzten Radfahrer einen Alkotest durch. Dieser verlief positiv. Dennoch gilt es nun, den genauen Unfallhergang zu klären. „Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion 1 unter 059133/65411“, heißt es in der Aussendung.